🐟 Warum versammeln sich Millionen von Aalen unter dem Meer?

In etwa 1.000 Metern Tiefe versammeln sich Millionen von Aalen rund um denselben Unterwasserberg. Und niemand weiß genau, warum sie diesen Ort auswählen.

Diese Szene spielt sich vor der Küste Tasmaniens in Australien ab, in der Nähe des Unterwasserbergs „Patience“. Jedes Jahr findet sich dort eine in großen Tiefen lebende Aalart, Diastobranchus capensis, in außergewöhnlich großer Zahl ein. Diese Tiere können bis zu 1,80 Meter lang werden, sind in ihrem natürlichen Lebensraum jedoch nur sehr schwer zu beobachten.

Mehrere Diastobranchus capensis nahe dem Meeresboden des Mount Patience, aufgenommen während einer ozeanografischen Expedition im Jahr 2025. Bildnachweis: CSIRO.

Australische Forschende haben versucht, das Ausmaß dieser Ansammlung zu messen. Dafür setzten sie Sonare ein – Geräte, die Schall unter Wasser aussenden und dessen Echos analysieren. Außerdem filmten sie die Fische mit Kameras, die in die Tiefe hinabgelassen wurden, um die Aale von den anderen dort vorkommenden Arten zu unterscheiden.

Ihre Berechnungen liefern ein beeindruckendes Ergebnis: bis zu 2,8 Millionen Aale mit einem Gesamtgewicht von etwa 3.500 Tonnen. Die Gruppe kann sich über fast drei Kilometer in der Länge und zwei Kilometer in der Breite erstrecken.

Die Aale beginnen etwa im Dezember einzutreffen. Ihre Zahl nimmt im Laufe der Monate zu, erreicht im Jahresverlauf einen Höchststand und geht dann zurück, bis sie im Oktober von diesem Ort verschwinden. Sie scheinen also einem jährlichen Treffen zu folgen, das einen großen Teil des Jahres dauert.

Warum treffen sie sich dort? Die Forschenden vermuten, dass sie zur Fortpflanzung kommen. Die untersuchten Weibchen trugen sehr weit entwickelte Eier, und die gefangenen Tiere hatten leere Mägen. Offenbar widmen sie diese Zeit eher der Fortpflanzung als der Nahrungssuche.

Allerdings hat noch niemand das Ablaichen bei dieser Ansammlung direkt beobachtet. Unklar ist auch, woher die Aale kommen und wohin ihre Jungtiere weiterziehen. Noch ungewöhnlicher ist, dass es in der Region zahlreiche Unterwasserberge gibt, aber offenbar keiner von ihnen eine ähnlich große Ansammlung beherbergt.

Diese Entdeckung ist auch ein guter Grund, die Tiefsee zu schützen. Diese Aale gelten als gefährdet und können versehentlich in Fischernetzen gefangen werden. Die rund um den Mount Patience durchgeführten Erhebungen werden es künftig ermöglichen, ihre Population zu überwachen und zu beobachten, ob sie sich im Laufe der Jahre verändert.