🐟 Pourquoi des millions d'anguilles se regroupent-elles sous la mer ?

À environ 1 000 mètres sous la mer, des millions d'anguilles se rassemblent autour d'une même montagne sous-marine. Et personne ne sait exactement pourquoi elles choisissent cet endroit.

Cette scène se déroule au large de la Tasmanie, en Australie, près du mont sous-marin "Patience". Chaque année, une espèce d'anguille vivant dans les grandes profondeurs, Diastobranchus capensis, s'y retrouve en nombre exceptionnel. Ces animaux peuvent mesurer jusqu'à 1,80 mètre, mais restent très difficiles à observer dans leur milieu naturel.

Plusieurs anguilles Diastobranchus capensis près du fond marin du mont Patience, filmées durant une campagne océanographique de 2025. Crédit : CSIRO.

Des chercheurs australiens ont tenté de mesurer l'ampleur de ce rassemblement. Pour cela, ils ont utilisé des sonars, ces appareils qui envoient des sons sous l'eau et analysent leurs échos. Ils ont aussi filmé les poissons à l'aide de caméras descendues dans les profondeurs, afin de distinguer les anguilles des autres espèces présentes.

Leurs calculs donnent un résultat impressionnant : jusqu'à 2,8 millions d'anguilles, pesant ensemble environ 3 500 tonnes. Le groupe peut s'étendre sur près de trois kilomètres de long et deux de large.

Les anguilles commencent à arriver vers décembre. Leur nombre augmente au fil des mois, atteint un maximum au cours de l'année, puis diminue jusqu'à leur disparition du site vers octobre. Elles semblent donc suivre un rendez-vous annuel, qui dure une grande partie de l'année.

Pourquoi se retrouvent-elles là ? Les chercheurs pensent qu'elles viennent se reproduire. Les femelles examinées portaient des œufs très développés, et les animaux capturés avaient l'estomac vide. Ils semblent ainsi consacrer cette période à la reproduction plutôt qu'à la recherche de nourriture.

Toutefois, personne n'a encore observé directement la ponte dans ce rassemblement. On ignore également d'où arrivent les anguilles et où partent leurs petits. Plus étrange encore, la région compte de nombreuses montagnes sous-marines, mais aucune autre ne semble accueillir une concentration aussi importante.

Cette découverte est aussi une bonne raison de protéger les profondeurs marines. Ces anguilles sont considérées comme vulnérables et peuvent être prises accidentellement dans les filets de pêche. Les relevés réalisés autour du mont Patience permettront désormais de suivre leur population et de voir si elle évolue au fil des années.