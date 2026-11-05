🐟 Por que milhões de enguias se reúnem sob o mar?

A cerca de 1.000 metros sob o mar, milhões de enguias se reúnem ao redor de uma mesma montanha submarina. E ninguém sabe exatamente por que elas escolhem esse lugar.

Essa cena ocorre ao largo da Tasmânia, na Austrália, perto do monte submarino “Patience”. Todos os anos, uma espécie de enguia que vive em grandes profundidades, Diastobranchus capensis, reúne-se ali em um número excepcional. Esses animais podem medir até 1,80 metro, mas continuam sendo muito difíceis de observar em seu ambiente natural.

Várias enguias Diastobranchus capensis perto do fundo do mar do monte Patience, filmadas durante uma campanha oceanográfica de 2025. Crédito: CSIRO.

Pesquisadores australianos tentaram medir a dimensão dessa concentração. Para isso, usaram sonares, aparelhos que enviam sons debaixo d’água e analisam seus ecos. Também filmaram os peixes com câmeras descidas às profundezas, a fim de distinguir as enguias das outras espécies presentes.

Seus cálculos revelam um resultado impressionante: até 2,8 milhões de enguias, pesando juntas cerca de 3.500 toneladas. O grupo pode se estender por quase três quilômetros de comprimento e dois de largura.

As enguias começam a chegar por volta de dezembro. Seu número aumenta ao longo dos meses, atinge o máximo durante o ano e depois diminui até desaparecerem do local por volta de outubro. Elas parecem, portanto, seguir um encontro anual que dura grande parte do ano.

Por que elas se reúnem ali? Os pesquisadores acreditam que vêm para se reproduzir. As fêmeas examinadas carregavam ovos muito desenvolvidos, e os animais capturados estavam com o estômago vazio. Assim, parecem dedicar esse período à reprodução, e não à busca por alimento.

No entanto, ninguém ainda observou diretamente a desova durante essa concentração. Também não se sabe de onde vêm as enguias nem para onde vão seus filhotes. Mais estranho ainda, a região possui muitas montanhas submarinas, mas nenhuma outra parece abrigar uma concentração tão grande.

Essa descoberta também é uma boa razão para proteger as profundezas marinhas. Essas enguias são consideradas vulneráveis e podem ser capturadas acidentalmente em redes de pesca. Os levantamentos realizados ao redor do monte Patience permitirão acompanhar sua população e verificar se ela muda ao longo dos anos.