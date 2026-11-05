🐟 ¿Por qué se reúnen millones de anguilas bajo el mar?

A unos 1 000 metros bajo el mar, millones de anguilas se reúnen alrededor de una misma montaña submarina. Y nadie sabe exactamente por qué eligen este lugar.

Esta escena se desarrolla frente a las costas de Tasmania, en Australia, cerca del monte submarino "Paciencia". Cada año, una especie de anguila que vive en las grandes profundidades, Diastobranchus capensis, se concentra allí en cantidades excepcionales. Estos animales pueden medir hasta 1,80 metros, pero siguen siendo muy difíciles de observar en su entorno natural.

Varias anguilas Diastobranchus capensis cerca del fondo marino del monte Paciencia, filmadas durante una campaña oceanográfica de 2025. Crédito: CSIRO.

Unos investigadores australianos intentaron medir la magnitud de esta concentración. Para ello, utilizaron sonares, unos dispositivos que emiten sonidos bajo el agua y analizan sus ecos. También filmaron a los peces con cámaras sumergidas en las profundidades, con el fin de distinguir las anguilas de las demás especies presentes.

Sus cálculos ofrecen un resultado impresionante: hasta 2,8 millones de anguilas, con un peso conjunto de unas 3 500 toneladas. El grupo puede extenderse a lo largo de casi tres kilómetros y ocupar dos kilómetros de ancho.

Las anguilas comienzan a llegar hacia diciembre. Su número aumenta con el paso de los meses, alcanza un máximo durante el año y luego disminuye hasta que desaparecen del lugar hacia octubre. Parece, por tanto, que siguen una cita anual que dura gran parte del año.

¿Por qué se reúnen allí? Los investigadores creen que acuden para reproducirse. Las hembras examinadas llevaban huevos muy desarrollados, y los animales capturados tenían el estómago vacío. Parece, por tanto, que dedican este periodo a la reproducción en lugar de buscar alimento.

Sin embargo, nadie ha observado todavía directamente la puesta de huevos en esta concentración. Tampoco se sabe de dónde llegan las anguilas ni adónde van sus crías. Más extraño aún, la región cuenta con numerosas montañas submarinas, pero ninguna otra parece albergar una concentración tan importante.

Este descubrimiento también constituye una buena razón para proteger las profundidades marinas. Estas anguilas están consideradas vulnerables y pueden quedar atrapadas accidentalmente en las redes de pesca. Los estudios realizados alrededor del monte Paciencia permitirán ahora seguir su población y comprobar si evoluciona con el paso de los años.