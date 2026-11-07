💊 Un traitement simple augmente la durée de vie de 17 %

Des souris âgées ont vécu en moyenne quatre mois de plus après avoir reçu une substance qui bloque une enzyme présente dans leur organisme.

Chez l'être humain comme chez les animaux, le vieillissement s'accompagne de nombreux changements. Les muscles perdent de leur force, la mémoire peut devenir moins efficace et les cellules accumulent des dommages. Des chercheurs ont voulu savoir si agir sur une seule enzyme pouvait ralentir plusieurs de ces effets à la fois.

Et si une simple pilule nous faisait gagner plus d'une décennie de vie ?

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Cette enzyme s'appelle AEP, ou légumaïne. Elle sert normalement à découper certaines protéines, notamment pour permettre leur recyclage dans les cellules. Mais son activité peut augmenter avec l'âge. Des travaux précédents l'ont associée à plusieurs maladies et à des mécanismes qui fragilisent les tissus.

L'équipe a utilisé une substance expérimentale, appelée #11a, capable de freiner l'activité de cette enzyme. Les chercheurs l'ont ajoutée à la nourriture de souris âgées d'environ 18 mois, puis ont suivi leur état de santé. D'autres souris, du même âge, ont reçu une alimentation ordinaire pour permettre une comparaison.

Les résultats sont frappants : les animaux non traités ont vécu en moyenne 24 mois, contre 28 mois pour ceux qui recevaient la substance. Ces quatre mois supplémentaires représentent une augmentation d'environ 17 % de la durée de vie moyenne.

Les effets ne se limitent pas à la longévité. Les souris traitées présentaient aussi moins de signes de fragilité et obtenaient de meilleurs résultats lors de certains tests physiques et de mémoire. Les chercheurs ont constaté des améliorations du fonctionnement métabolique, notamment de la réponse à l'insuline, ainsi qu'une réduction de plusieurs marqueurs d'inflammation.

Comment une seule enzyme pourrait-elle agir sur autant de fonctions ? Les chercheurs pensent que son activité excessive endommage des protéines importantes pour la protection des cellules. En la freinant, ils pourraient limiter plusieurs phénomènes liés au vieillissement. Ce mécanisme reste toutefois à confirmer par d'autres expériences.

Surtout, ces résultats concernent uniquement des souris. Rien ne prouve que cette substance soit sûre ou efficace chez l'être humain. Avant d'envisager un traitement, il faudra comprendre ses effets à long terme et vérifier que freiner cette enzyme ne perturbe pas ses fonctions normales. 17 % de gain représenterait environ 13 ans de vie supplémentaires.