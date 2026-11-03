💉 Ein mRNA-Impfstoff ohne Nadel schützt vor Covid-19 und Grippe

Forschenden ist es gelungen, Mäuse gegen Grippe und Covid-19 zu impfen, ohne eine Nadel zu verwenden.

mRNA-Impfstoffe geben unseren Zellen vorübergehend die Anleitung, ein Protein herzustellen, das vom Immunsystem erkannt wird. Dieses lernt dadurch, sich gegen das Virus zu verteidigen. Bei herkömmlichen Impfstoffen wird die mRNA in winzigen Fettpartikeln transportiert, die sie schützen und ihr dabei helfen, in die Zellen einzudringen.

Spritze.

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Ein Team amerikanischer und japanischer Forschender hat eine andere Methode getestet. Dabei wird mithilfe eines Druckstrahls eine sehr kleine Flüssigkeitsmenge in die Haut geschleudert. Eine Nadel ist nicht nötig: Die Geschwindigkeit der Flüssigkeit ermöglicht es ihr, die Hautoberfläche zu durchdringen.

Das Team verzichtete außerdem auf die Fettpartikel, die die mRNA normalerweise umgeben. Das vereinfacht die Herstellung, führt aber zu einer Schwierigkeit: Wird die mRNA allein injiziert, löst sie eine zu schwache Immunreaktion aus. Die Forschenden suchten daher nach einer Möglichkeit, den Körper zu einer stärkeren Reaktion anzuregen.

Sie fügten zwei Substanzen hinzu, die die Immunabwehr stimulieren und als Adjuvanzien bezeichnet werden. Eine basiert auf Aluminiumphosphat, die andere enthält kurze DNA-Fragmente. Getrennt voneinander brachten sie nur geringe Verbesserungen. Zusammen verstärkten sie die Reaktion des Immunsystems bei den Mäusen deutlich.

Um den Schutz zu überprüfen, impften die Forschenden Mäuse und setzten sie anschließend entweder dem Coronavirus aus, das Covid-19 verursacht, oder dem Grippevirus. In den Untersuchungen ihrer Lungen sank die Menge an Viren, die noch Zellen infizieren konnten, nach drei Impfdosen unter die Nachweisgrenze.

Das ist ein ermutigendes Ergebnis, muss aber mit Vorsicht betrachtet werden. Wenn in einer Probe keine infektiösen Viren mehr nachgewiesen werden, bedeutet das nicht, dass jedes Tier vollständig von dem Virus befreit ist.

Die Forschenden verglichen außerdem die Entzündungsreaktionen mit denen, die durch bestimmte experimentelle Präparate mit Fettpartikeln ausgelöst wurden. Ihre Methode führte in diesen Versuchen zu weniger Entzündungsreaktionen. Das reicht jedoch nicht aus, um zu beweisen, dass sie beim Menschen besser verträglich sein wird.

Diese Impfung ohne Nadel ist daher weiterhin experimentell. Bevor Studien mit Menschen in Betracht gezogen werden können, müssen unter anderem ihre Wirksamkeit und Dosierung bei weiteren Tierarten überprüft werden. Die Entdeckung zeigt vor allem, dass es eine weitere Möglichkeit gibt, mRNA zu verabreichen.