💉 Uma vacina de RNA mensageiro sem agulha protege contra a Covid-19 e a gripe

Pesquisadores conseguiram vacinar camundongos contra a gripe e a Covid-19 sem usar agulha.

As vacinas de RNA mensageiro fornecem às nossas células instruções temporárias para fabricar uma proteína reconhecida pelo sistema imunológico. Ele então aprende a se defender contra o vírus. Nas vacinas habituais, o RNA é transportado em minúsculas partículas de gordura que o protegem e ajudam a entrar nas células.

Seringa.

Imagem ilustrativa Pixabay

Uma equipe de pesquisadores americanos e japoneses testou outro método. Ele utiliza um aparelho que impulsiona uma quantidade muito pequena de líquido para dentro da pele, por meio de um jato sob pressão. Não é necessária uma agulha: a velocidade do líquido permite que ele atravesse a superfície da pele.

A equipe também decidiu abrir mão das partículas de gordura que normalmente envolvem o RNA mensageiro. Isso simplifica a preparação, mas cria uma dificuldade: injetado sozinho, esse RNA desencadeia uma resposta imunológica muito fraca. Os pesquisadores então procuraram uma forma de ajudar o organismo a reagir com mais intensidade.

Eles adicionaram duas substâncias que estimulam as defesas imunológicas, chamadas adjuvantes. Uma é à base de fosfato de alumínio; a outra contém pequenos fragmentos de DNA. Separadamente, elas proporcionaram pouca melhora. Juntas, reforçaram significativamente a reação do sistema imunológico dos camundongos.

Para verificar a proteção, os pesquisadores vacinaram camundongos e depois os expuseram ao coronavírus responsável pela Covid-19 ou ao vírus da gripe. Nos testes realizados em seus pulmões, a quantidade de vírus ainda capaz de infectar células caiu abaixo do limite de detecção após três doses da vacina.

É um resultado promissor, mas é preciso interpretá-lo com cautela. Não detectar mais vírus infecciosos em uma amostra não significa que cada animal esteja completamente livre do vírus.

Os pesquisadores também compararam as reações inflamatórias com as provocadas por algumas preparações experimentais que utilizam partículas de gordura. O método deles provocou menos reações nesses testes, sem que isso seja suficiente para provar que será mais bem tolerado por seres humanos.

Essa vacinação sem agulha continua, portanto, experimental. Antes de considerar testes em pessoas, será necessário verificar, entre outros aspectos, sua eficácia e suas doses em outros animais. A descoberta mostra sobretudo que existe outra forma de administrar o RNA mensageiro.