💉 Una vacuna de ARN mensajero sin inyección protege contra la COVID-19 y la gripe

Unos investigadores han logrado vacunar a ratones contra la gripe y la COVID-19 sin utilizar una aguja.

Las vacunas de ARN mensajero proporcionan a nuestras células instrucciones temporales para fabricar una proteína reconocida por el sistema inmunitario. Este aprende entonces a defenderse contra el virus. En las vacunas habituales, el ARN se transporta en diminutas partículas grasas que lo protegen y le ayudan a entrar en las células.

Jeringa.

Imagen ilustrativa de Pixabay

Un equipo de investigadores estadounidenses y japoneses probó otro método. Este utiliza un dispositivo que propulsa una cantidad muy pequeña de líquido hacia la piel mediante un chorro a presión. No hace falta una aguja: la velocidad del líquido le permite atravesar la superficie de la piel.

El equipo también decidió prescindir de las partículas grasas que normalmente rodean el ARN mensajero. Esto simplifica la preparación, pero crea una dificultad: inyectado por sí solo, este ARN desencadena una respuesta inmunitaria demasiado débil. Por eso, los investigadores buscaron cómo ayudar al organismo a reaccionar con más intensidad.

Añadieron dos sustancias que estimulan las defensas inmunitarias, llamadas adyuvantes. Una está hecha a base de fosfato de aluminio; la otra contiene fragmentos cortos de ADN. Por separado, aportaban poca mejora. Juntas reforzaron notablemente la reacción del sistema inmunitario de los ratones.

Para comprobar la protección, los investigadores vacunaron a unos ratones y luego los expusieron al coronavirus responsable de la COVID-19 o al virus de la gripe. En las pruebas realizadas en sus pulmones, la cantidad de virus que aún podía infectar células cayó por debajo del umbral de detección después de tres dosis de la vacuna.

Es un resultado alentador, pero debe interpretarse con cautela. No detectar virus infecciosos en una muestra no significa que cada animal esté completamente libre del virus.

Los investigadores también compararon las reacciones inflamatorias con las provocadas por algunas preparaciones experimentales que utilizan partículas grasas. Su método provocó menos reacciones en estos ensayos, pero eso no basta para demostrar que será mejor tolerado en humanos.

Por tanto, esta vacunación sin aguja sigue siendo experimental. Antes de plantearse ensayos con personas, será necesario comprobar, entre otras cosas, su eficacia y sus dosis en otros animales. El descubrimiento demuestra sobre todo que existe otra forma de administrar el ARN mensajero.