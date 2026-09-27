✈️ Ein Flugzeug durchquert die USA mit einem ... untätigen Piloten

Ein Flugzeug hat die USA durchquert, ohne dass der an Bord befindliche Pilot auch nur ein einziges Mal die Steuerung berührt hat.

Das Flugzeug ist eine Cessna Caravan, die für das autonome Flugsystem von Joby Aviation umgerüstet wurde. Sie legte 3.199 Meilen, also etwa 5.148 km, von Kalifornien bis nach North Carolina zurück. Die Reise erfolgte in mehreren Etappen im Rahmen einer etwa einmonatigen Tour.

Die mit der autonomen Flugtechnologie von Joby Aviation ausgestattete Cessna Caravan J208 überfliegt am 7. September 2026 die Bucht von San Francisco.

Quelle: Joby Aviation.

Ein Sicherheitspilot befand sich an Bord, gab jedoch keine Flugsteuerung vor. Teams überwachten das Flugzeug außerdem aus der Ferne von Kalifornien und South Carolina aus. Zeitweise erfolgte diese Überwachung mehr als 3.700 km vom Flugzeug entfernt.

Das System übernahm Vorgänge, die normalerweise den direkten Eingriff eines Piloten erfordern: Rollen, Start, Routenverfolgung und Landung. Das Flugzeug durchquerte während der Reise außerdem verschiedene Arten von Lufträumen.

Die Strecke beschränkte sich nicht auf einfache Bedingungen. Laut Joby flog das Flugzeug den Flughafen Phoenix Deer Valley an, der von der allgemeinen Luftfahrt stark genutzt wird. Außerdem änderte es angesichts von Gewittern und schwierigen Wetterbedingungen seine Route. Das System musste nicht jeden angeflogenen Flughafen im Voraus kennen.

Um die Bedeutung dieser Demonstration zu verstehen, muss man dieses Flugzeug von den elektrischen Lufttaxis unterscheiden, die Joby entwickelt. In diesem Fall installierte das Unternehmen seine Technologie in einer Cessna Caravan, einem bereits weit verbreiteten Flugzeug für den Transport von Passagieren oder Fracht. Dieser Ansatz ermöglicht es, die autonome Steuerung auf einer bestehenden Luftfahrtplattform zu testen.

Die Technologie absolviert nicht ihren ersten Flug. Joby zufolge hat das Unternehmen bei mehr als 400 Flügen über 800 Stunden automatisierten Flugbetrieb gesammelt. Einen Teil dieser Technologie erhielt das Unternehmen 2024 durch die Übernahme von Xwing.

Die geplanten Einsatzmöglichkeiten betreffen zunächst Missionen, bei denen das Fehlen eines Piloten an Bord einen praktischen Vorteil bieten kann: Frachttransport, medizinische Transporte, Hilfe nach einer Katastrophe oder militärische Logistik.