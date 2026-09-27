✈️ Um avião atravessa os Estados Unidos com um piloto... inativo

Um avião atravessou os Estados Unidos sem que o piloto instalado a bordo tocasse uma única vez nos comandos.

A aeronave é um Cessna Caravan modificado para receber o sistema de voo autônomo da Joby Aviation. Percorreu 3.199 milhas, ou cerca de 5.148 km, da Califórnia à Carolina do Norte. A viagem ocorreu em várias etapas ao longo de uma jornada de cerca de um mês.

O Cessna Caravan J208 equipado com a tecnologia de voo autônomo da Joby Aviation sobrevoa a baía de São Francisco em 7 de setembro de 2026.

Crédito: Joby Aviation.

Um piloto de segurança estava a bordo, mas não deu nenhum comando de voo. Equipes também monitoravam a aeronave remotamente a partir da Califórnia e da Carolina do Sul. Em alguns momentos, essa supervisão ocorria a mais de 3.700 km do avião.

O sistema assumiu as operações que normalmente exigem a intervenção direta de um piloto: deslocamento em solo, decolagem, acompanhamento da rota e pouso. A aeronave também atravessou diferentes tipos de espaço aéreo ao longo do trajeto.

O percurso não se limitou a condições simples. Segundo a Joby, a aeronave passou pelo aeroporto Phoenix Deer Valley, muito utilizado pela aviação geral. Também alterou sua rota diante de tempestades e condições meteorológicas difíceis. O sistema não precisava conhecer previamente cada aeroporto utilizado.

Para entender o interesse desta demonstração, é preciso distinguir essa aeronave dos táxis aéreos elétricos desenvolvidos pela Joby. Aqui, a empresa instalou sua tecnologia em um Cessna Caravan, um avião já amplamente utilizado para transportar passageiros ou carga. Essa abordagem permite testar a autonomia em uma plataforma aeronáutica existente.

Essa tecnologia não está em seu primeiro voo. A Joby afirma ter acumulado mais de 800 horas de voo automatizado ao longo de mais de 400 voos. A empresa adquiriu parte dessa tecnologia com a compra da Xwing em 2024.

Os usos previstos dizem respeito primeiro a missões nas quais a ausência de um piloto a bordo pode apresentar interesse prático: carga, transporte médico, resgate após um desastre ou logística militar.