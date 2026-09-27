✈️ Un avión cruza Estados Unidos con un piloto... inactivo

Un avión cruzó Estados Unidos sin que el piloto instalado a bordo tocara los controles ni una sola vez.

La aeronave es un Cessna Caravan modificado para incorporar el sistema de vuelo autónomo de Joby Aviation. Recorrió 3.199 millas, unos 5.148 km, desde California hasta Carolina del Norte. El viaje se realizó en varias etapas durante una gira de aproximadamente un mes.

El Cessna Caravan J208 equipado con la tecnología de vuelo autónomo de Joby Aviation sobrevuela la bahía de San Francisco el 7 de septiembre de 2026.

Crédito: Joby Aviation.

Había un piloto de seguridad a bordo, pero no dio ninguna orden de vuelo. Además, varios equipos supervisaban la aeronave a distancia desde California y Carolina del Sur. En algunos momentos, esta supervisión se realizaba a más de 3.700 km del avión.

El sistema se encargó de las operaciones que normalmente requieren la intervención directa de un piloto: desplazamiento en tierra, despegue, seguimiento de la ruta y aterrizaje. El avión también atravesó distintos tipos de espacios aéreos a lo largo del trayecto.

El recorrido no se limitó a condiciones sencillas. Según Joby, la aeronave operó en el aeropuerto Phoenix Deer Valley, muy utilizado por la aviación general. También modificó su ruta para hacer frente a tormentas y a condiciones meteorológicas difíciles. El sistema no necesitaba conocer de antemano cada aeropuerto utilizado.

Para comprender el interés de esta demostración, hay que distinguir esta aeronave de los taxis aéreos eléctricos desarrollados por Joby. En este caso, la empresa instaló su tecnología en un Cessna Caravan, un avión que ya se utiliza ampliamente para transportar pasajeros o carga. Este enfoque permite probar la autonomía en una plataforma aeronáutica existente.

La tecnología no realiza su primer vuelo. Joby afirma haber acumulado más de 800 horas de vuelo automatizado en más de 400 vuelos. La empresa obtuvo parte de esta tecnología con la adquisición de Xwing en 2024.

Los usos previstos se centran inicialmente en misiones en las que la ausencia de un piloto a bordo puede ofrecer una ventaja práctica: transporte de carga, transporte médico, operaciones de rescate tras una catástrofe o logística militar.