✈️ Un avion traverse les États-Unis avec un pilote... inactif

Un avion a traversé les États-Unis sans que le pilote installé à bord touche une seule fois aux commandes.

L’appareil est un Cessna Caravan modifié pour recevoir le système de vol autonome de Joby Aviation. Il a parcouru 3 199 miles, soit environ 5 148 km, de la Californie à la Caroline du Nord. Le voyage s’est déroulé sur plusieurs étapes au cours d’une tournée d’environ un mois.

Le Cessna Caravan J208 équipé de la technologie de vol autonome de Joby Aviation survole la baie de San Francisco le 7 septembre 2026.

Crédit : Joby Aviation.

Un pilote de sécurité se trouvait à bord, mais il n’a donné aucune commande de vol. Des équipes surveillaient également l’appareil à distance depuis la Californie et la Caroline du Sud. À certains moments, cette supervision s’effectuait à plus de 3 700 km de l’avion.

Le système a pris en charge les opérations qui demandent habituellement l’intervention directe d’un pilote : déplacement au sol, décollage, suivi de l’itinéraire et atterrissage. L’avion a aussi traversé différents types d’espaces aériens au fil du trajet.

Le parcours ne s’est pas limité à des conditions simples. Selon Joby, l’appareil a fréquenté l’aéroport de Phoenix Deer Valley, très utilisé par l’aviation générale. Il a également modifié son itinéraire face à des orages et à une météo difficile. Le système n’avait pas besoin de connaître au préalable chaque aéroport employé.

Pour comprendre l’intérêt de cette démonstration, il faut distinguer cet appareil des taxis aériens électriques développés par Joby. Ici, l’entreprise a installé sa technologie sur un Cessna Caravan, un avion déjà largement utilisé pour transporter des passagers ou du fret. Cette approche permet de tester l’autonomie sur une plateforme aéronautique existante.

La technologie n’en est pas à son premier vol. Joby indique avoir accumulé plus de 800 heures de vol automatisé au cours de plus de 400 vols. L’entreprise a récupéré une partie de cette technologie avec l’acquisition de Xwing en 2024.

Les usages envisagés concernent d’abord des missions où l’absence de pilote à bord peut présenter un intérêt pratique : fret, transport médical, secours après une catastrophe ou logistique militaire.