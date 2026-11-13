❄️ Die globale Erwärmung könnte eine neue Eiszeit verhindert haben

Auf der Baffininsel in der kanadischen Arktis ist die Barnes-Eiskappe der letzte Überrest einer riesigen Eisschicht, die einst einen großen Teil Nordamerikas bedeckte.

Wissenschaftler haben kleine Pflanzen untersucht, die auf Felsen gefunden wurden, die durch den Rückzug des Eises freigelegt worden waren. Diese Moose lebten zu einer Zeit, als der Boden eisfrei war. Dann rückte das Eis vor und bedeckte sie, wodurch ihre Zersetzung verhindert wurde. Indem die Wissenschaftler ihr Alter mithilfe von Kohlenstoff 14 bestimmen, können sie herausfinden, wann das Eis eintraf.

Künstlerische Darstellung einer vollständig gefrorenen „Schneeball-Erde“ ohne flüssiges Wasser an der Oberfläche.

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Die Methode funktioniert hier besonders gut. Anders als viele Gletscher, die über ihren felsigen Untergrund gleiten, bleibt die Barnes-Eiskappe aufgrund der Kälte weitgehend am Boden haften. Sie hat daher die im Laufe der Jahrhunderte bedeckten Pflanzen bewahrt, statt sie auf ihrem Weg herauszureißen.

Die Ergebnisse erzählen von einer erstaunlichen Rückkehr in die Vergangenheit. Nachdem sie stark geschrumpft war, erreichte diese alte Eiskappe vor etwa 3.600 Jahren ihre minimale Ausdehnung. Vor rund 2.000 Jahren dürfte sie dann begonnen haben, wieder an Fläche zu gewinnen. Ihr Wachstum setzte sich schrittweise bis etwa 1960 fort.

Für die Forscher könnte dieses erneute Wachstum den allerersten Beginn einer neuen Eiszeit darstellen.

Dann kehrte sich der Trend um. Um 1960 reichte die Wärme der Sommer aus, um mehr Eis schmelzen zu lassen, als sich im Winter bildete. Seitdem zieht sich die Eiskappe zurück. Die Forscher führen diese Veränderung auf die durch menschliche Aktivitäten verursachte Erwärmung zurück, trotz natürlicher Bedingungen, die zuvor ihr Wachstum begünstigt hatten.

Heute sind dort Felsen zu sehen, wo sich das Eis noch Mitte des 20. Jahrhunderts befand. Den Projektionen zufolge könnte der letzte Rest dieser riesigen Eiskappe in den kommenden Jahrhunderten sogar verschwinden, wenn die Erwärmung anhält.

Diese Studie erlaubt keine genaue Aussage darüber, wann eine neue Vergletscherung ohne den Einfluss des Menschen ganz Nordamerika erfasst hätte. Sie zeigt jedoch anhand der von den Pflanzen hinterlassenen Spuren, dass eine Eiskappe, die sich lange Zeit ausgebreitet hatte, erst vor sehr kurzer Zeit zu schrumpfen begann.