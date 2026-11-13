❄️ El calentamiento climático podría haber detenido una nueva era glacial

En la isla de Baffin, en el Ártico canadiense, el casquete Barnes es el último vestigio de una inmensa capa de hielo que antiguamente cubría buena parte de América del Norte.

Unos científicos estudiaron pequeñas plantas encontradas en las rocas liberadas por el retroceso del hielo. Estos musgos vivieron en una época en la que el suelo estaba descubierto. Luego el hielo avanzó y los cubrió, impidiendo su descomposición. Al medir su edad mediante el carbono 14, los científicos pueden saber cuándo llegó el hielo.

Representación artística de una «Tierra bola de nieve» completamente congelada, sin agua líquida en la superficie.

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El método funciona especialmente bien aquí. A diferencia de muchos glaciares que se deslizan sobre su lecho rocoso, el casquete Barnes permanece en gran medida pegado al suelo debido al frío. Por eso ha conservado las plantas cubiertas a lo largo de los siglos, en lugar de arrancarlas a su paso.

Los resultados cuentan un sorprendente retroceso. Después de disminuir considerablemente, este antiguo casquete alcanzó un tamaño mínimo hace unos 3.600 años. Posteriormente habría comenzado a recuperar terreno hace unos 2.000 años. Su crecimiento continuó, por etapas, hasta alrededor de 1960.

Para los investigadores, esta recuperación podría corresponder a los primeros pasos de un nuevo periodo glacial.

Después, la tendencia se invirtió. Hacia 1960, el calor de los veranos pasó a ser suficiente para derretir más hielo del que se formaba en invierno. Desde entonces, el casquete retrocede. Los investigadores relacionan este cambio con el calentamiento causado por las actividades humanas, a pesar de que las condiciones naturales habían favorecido anteriormente su crecimiento.

Hoy, se pueden ver rocas donde el hielo todavía se encontraba a mediados del siglo XX. Según las proyecciones, el último resto de este inmenso casquete podría incluso desaparecer en los próximos siglos si el calentamiento continúa.

Este estudio no permite decir exactamente cuándo una nueva glaciación habría cubierto toda América del Norte sin la influencia humana. Sin embargo, muestra, gracias a las huellas dejadas por las plantas, que un casquete que avanzaba desde hacía mucho tiempo comenzó a retroceder muy recientemente.