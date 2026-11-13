❄️ Le réchauffement climatique pourrait avoir stoppé un nouvel âge de glace

Sur l'île de Baffin, dans l'Arctique canadien, la calotte Barnes est le dernier vestige d'une immense couche de glace qui recouvrait autrefois une bonne partie de l'Amérique du Nord.

Des scientifiques ont étudié de petites plantes retrouvées sur les rochers libérés par le recul de la glace. Ces mousses ont vécu à une époque où le sol était découvert. Puis la glace a avancé et les a recouvertes, empêchant leur décomposition. En mesurant leur âge grâce au carbone 14, les scientifiques peuvent savoir quand la glace est arrivée.

Représentation artistique d'une 'Terre boule de neige' entièrement gelée, sans aucune eau liquide à la surface.

Image Wikimedia

La méthode fonctionne particulièrement bien ici. Contrairement à de nombreux glaciers qui glissent sur leur lit rocheux, la calotte Barnes reste largement collée au sol par le froid. Elle a donc conservé les plantes recouvertes au fil des siècles, plutôt que de les arracher sur son passage.

Les résultats racontent un étonnant retour en arrière. Après avoir fortement diminué, cette ancienne calotte a atteint une taille minimale il y a environ 3 600 ans. Elle aurait ensuite commencé à regagner du terrain il y a quelque 2 000 ans. Sa croissance s'est poursuivie, par étapes, jusqu'aux alentours de 1960.

Pour les chercheurs, cette reprise pourrait correspondre aux tout premiers pas d'une nouvelle période glaciaire.

Puis la tendance s'est inversée. Vers 1960, la chaleur des étés est devenue suffisante pour faire fondre davantage de glace qu'il ne s'en formait en hiver. Depuis, la calotte recule. Les chercheurs relient ce changement au réchauffement causé par les activités humaines, malgré des conditions naturelles qui avaient auparavant favorisé sa croissance.

Aujourd'hui, des rochers sont visibles là où la glace se trouvait encore au milieu du XXe siècle. Selon les projections, le dernier reste de cette immense calotte pourrait même disparaître dans les prochains siècles si le réchauffement se poursuit.

Cette étude ne permet pas de dire exactement quand une nouvelle glaciation aurait gagné toute l'Amérique du Nord sans l'influence humaine. Elle montre en revanche, grâce aux traces laissées par les plantes, qu'une calotte qui progressait depuis longtemps s'est mise à reculer très récemment.