🧬 Die DNA erzählt vom Ursprung der germanischen Sprachen

Eine lange unbemerkte Migration könnte die Geschichte der Sprachen verändern, die von Hunderten Millionen Menschen gesprochen werden.

Englisch, Deutsch, Niederländisch und die skandinavischen Sprachen gehören zu derselben Familie: den germanischen Sprachen. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sie sich weiter und wurden teilweise sehr unterschiedlich. Ihre Geschichte beginnt jedoch lange vor den ersten Texten, anhand derer sie sich erkennen lassen. Um noch weiter zurückzugehen, untersuchten Forschende Spuren, die in … den Knochen hinterlassen wurden.

Die Sprachfamilien Europas; die germanischen Sprachen sind rot dargestellt.

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Bei diesen Spuren handelt es sich um DNA-Fragmente, also um das Material, das Erbmerkmale von einer Generation an die nächste weitergibt. Ein internationales Team, an dem unter anderem die Universitäten Kopenhagen und Leiden beteiligt waren, untersuchte die genetischen Daten von mehr als 4.500 Körpern. Darunter wurden 712 Genome erstmals analysiert.

Der Vergleich dieser Daten ermöglicht es, verwandte Bevölkerungsgruppen zu erkennen und ihre Bewegungen nachzuverfolgen. Wenn eine neue Gruppe in einer Region eintrifft, kann ein Teil ihres genetischen Erbes in den folgenden Generationen sichtbar werden. Diese Veränderungen liefern daher Hinweise auf Migrationen, selbst wenn kein schriftlicher Bericht davon erzählt.

Gerade in Skandinavien trat eine Überraschung zutage. Vor etwa 4.000 Jahren sollen Bevölkerungsgruppen aus der Region der Ostsee im heutigen Schweden eingetroffen sein. Ihre Präsenz war den großen Rekonstruktionen der lokalen Geschichte bislang entgangen. Innerhalb weniger Jahrhunderte verbreitete sich ihr genetisches Erbe in weiten Teilen der Region.

Diese Zeit könnte einer wichtigen Etappe bei der Ankunft der ersten germanischen Sprachen entsprechen.

Die Forschungen befassen sich auch mit den keltischen Sprachen, deren heutige Nachfahren unter anderem Bretonisch, Walisisch und Irisch sind. Eine weitere genetische Analyse bringt ihre mögliche Verbreitung mit Wanderungsbewegungen aus Mitteleuropa nach Westen in Verbindung. Mehrere Migrationswellen bleiben jedoch denkbar, und ihre sprachliche Rolle lässt sich allein durch DNA nicht belegen.

Der nächste Schritt besteht darin, weitere Bestattungen aus bislang wenig erforschten Regionen zu vergleichen. So können die Forschenden die Zeitpunkte und Routen der Migrationen genauer bestimmen und die Ergebnisse anschließend mit den ältesten bekannten Sprachspuren abgleichen.