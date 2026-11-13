❄️ O aquecimento global pode ter interrompido uma nova era glacial

Na ilha de Baffin, no Ártico canadense, a calota de Barnes é o último vestígio de uma imensa camada de gelo que outrora cobria grande parte da América do Norte.

Cientistas estudaram pequenas plantas encontradas nas rochas liberadas pelo recuo do gelo. Esses musgos viveram em uma época em que o solo estava descoberto. Depois, o gelo avançou e os cobriu, impedindo sua decomposição. Ao medir sua idade por meio do carbono 14, os cientistas podem descobrir quando o gelo chegou.

Representação artística de uma “Terra bola de neve” completamente congelada, sem nenhuma água líquida na superfície.

Imagem: Wikimedia

O método funciona particularmente bem aqui. Ao contrário de muitas geleiras que deslizam sobre seu leito rochoso, a calota de Barnes permanece amplamente colada ao solo pelo frio. Assim, ela conservou as plantas cobertas ao longo dos séculos, em vez de arrancá-las durante seu avanço.

Os resultados revelam um surpreendente retorno ao passado. Depois de diminuir bastante, essa antiga calota atingiu seu tamanho mínimo há cerca de 3.600 anos. Em seguida, teria começado a recuperar terreno há aproximadamente 2.000 anos. Seu crescimento continuou, em etapas, até por volta de 1960.

Para os pesquisadores, essa retomada poderia corresponder aos primeiros passos de um novo período glacial.

Depois, a tendência se inverteu. Por volta de 1960, o calor do verão se tornou suficiente para derreter mais gelo do que se formava no inverno. Desde então, a calota recua. Os pesquisadores relacionam essa mudança ao aquecimento causado pelas atividades humanas, apesar das condições naturais que anteriormente haviam favorecido seu crescimento.

Hoje, rochas são visíveis onde o gelo ainda estava presente em meados do século XX. Segundo as projeções, o último vestígio dessa imensa calota pode até desaparecer nos próximos séculos se o aquecimento continuar.

Este estudo não permite dizer exatamente quando uma nova glaciação teria coberto toda a América do Norte sem a influência humana. No entanto, ele mostra, graças aos vestígios deixados pelas plantas, que uma calota que avançava havia muito tempo começou a recuar recentemente.