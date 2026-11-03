🩸 Ein Bluttest kündigt Morbus Crohn zehn Jahre im Voraus an

Anzeichen für Morbus Crohn könnten bis zu zehn Jahre vor seiner Diagnose im Blut vorhanden sein.

Diese Erkrankung verursacht eine anhaltende Entzündung des Verdauungssystems. Sie kann Bauchschmerzen, Durchfall und starke Müdigkeit auslösen. Dennoch scheinen die Veränderungen, die ihr vorausgehen, lange bevor Ärztinnen und Ärzte die Diagnose stellen, zu beginnen. Forschende wollten diese ersten Spuren aufspüren.

Sie analysierten 2.000 Blutproben von 500 Personen. Darunter entwickelten 200 Morbus Crohn, 200 weitere eine andere entzündliche Darmerkrankung, Colitis ulcerosa, und bei 100 trat keine der beiden Erkrankungen auf. Einige Proben stammten aus der Zeit zehn Jahre vor der Diagnose.

Die Forschenden konzentrierten sich auf Antikörper, also Substanzen, die unser Immunsystem herstellt, um zu erkennen, was es als fremd betrachtet. Sie können die Spuren früherer Begegnungen mit Mikroben bewahren, aber auch ungewöhnliche Reaktionen unserer natürlichen Abwehr aufdecken.

Beim Vergleich der Proben stellte das Team fest, dass die künftigen Erkrankten andere Antikörperprofile aufwiesen als gesunde Menschen.

Die Forschenden trainierten daraufhin ein Computerprogramm, diese Profile zu erkennen. Es unterschied recht gut zwischen Personen, die Morbus Crohn entwickeln würden, und der Kontrollgruppe – selbst bei älteren Proben. Der erreichte Wert von 0,90 auf einer Skala bis 1 weist auf eine gute Fähigkeit hin, die untersuchten Gruppen voneinander zu unterscheiden.

Einige Profile schienen außerdem die am schwersten zu behandelnden Formen von Morbus Crohn anzukündigen. Das ist ein interessanter Ansatz: Früher zu wissen, dass eine Person ein Risiko trägt, könnte Ärztinnen und Ärzten helfen, sie engmaschiger zu überwachen und vielleicht einzugreifen, bevor Komplikationen auftreten.

Doch ein Bluttest kann noch nicht vorhersagen, ob jemand diese Erkrankung entwickeln wird. Die Studie wurde am 19. Oktober auf dem medizinischen Kongress UEG Week 2026 vorgestellt. Die Ergebnisse müssen nun bei anderen Menschen überprüft werden, in Studien, die diese Personen über mehrere Jahre hinweg begleiten.

Die Forschenden müssen insbesondere zeigen, dass ihre Methode außerhalb ihrer ursprünglichen Gruppe funktioniert und den Patientinnen und Patienten einen echten Nutzen bringt. Vorerst zeigt diese Entdeckung vor allem, dass sich das Immunsystem viele Jahre vor den ersten Diagnosen unbemerkt verändern kann.