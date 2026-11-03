🩸 Um exame de sangue anuncia a doença de Crohn com dez anos de antecedência

Sinais da doença de Crohn podem estar presentes no sangue até dez anos antes do diagnóstico.

Essa doença provoca uma inflamação persistente do sistema digestivo. Ela pode causar dores abdominais, diarreia e grande cansaço. No entanto, as alterações que a precedem parecem começar muito antes de os médicos fazerem o diagnóstico. Pesquisadores quiseram encontrar esses primeiros sinais.

Análise de sangue.

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Eles analisaram 2.000 amostras de sangue de 500 pessoas. Entre elas, 200 desenvolveram a doença de Crohn, outras 200 desenvolveram outra doença inflamatória intestinal, a retocolite ulcerativa, e 100 não desenvolveram nenhuma das duas doenças. Algumas amostras haviam sido coletadas dez anos antes do diagnóstico.

Os pesquisadores se concentraram nos anticorpos, substâncias produzidas pelo nosso sistema imunológico para reconhecer aquilo que considera estranho. Eles podem guardar o registro de encontros com micróbios, mas também revelar reações incomuns das nossas defesas naturais.

Ao comparar as amostras, a equipe observou que as pessoas que futuramente ficariam doentes não apresentavam os mesmos perfis de anticorpos que as pessoas saudáveis.

Os pesquisadores então treinaram um programa de computador para reconhecer esses perfis. Ele distinguia razoavelmente bem as pessoas que desenvolveriam a doença de Crohn daquelas do grupo de controle, mesmo com amostras antigas. A pontuação obtida, 0,90 em uma escala que vai até 1, indica uma boa capacidade de separar os grupos estudados.

Alguns perfis também pareciam anunciar as formas mais difíceis de tratar da doença de Crohn. Essa é uma pista interessante: saber mais cedo que uma pessoa apresenta risco poderia ajudar os médicos a acompanhá-la mais de perto e, talvez, intervir antes do surgimento de complicações.

Mas um exame de sangue ainda não permite prever se alguém desenvolverá essa doença. O estudo foi apresentado em 19 de outubro no congresso médico UEG Week 2026. Agora, os resultados precisam ser verificados em outras pessoas, em estudos que as acompanharão ao longo dos anos.

Os pesquisadores precisarão demonstrar, especialmente, que o método funciona fora do grupo inicial e que oferece um benefício real aos pacientes. Por enquanto, essa descoberta revela sobretudo que o sistema imunológico pode evoluir silenciosamente muitos anos antes dos primeiros diagnósticos.