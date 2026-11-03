🩸 Un análisis de sangre anuncia la enfermedad de Crohn con diez años de antelación

Los signos de la enfermedad de Crohn podrían estar presentes en la sangre hasta diez años antes de su diagnóstico.

Esta enfermedad provoca una inflamación duradera del sistema digestivo. Puede causar dolor abdominal, diarrea y un gran cansancio. Sin embargo, los cambios que la preceden parecen comenzar mucho antes de que los médicos establezcan el diagnóstico. Unos investigadores quisieron encontrar esas primeras huellas.

Análisis de sangre.

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Analizaron 2.000 muestras de sangre procedentes de 500 personas. De ellas, 200 desarrollaron la enfermedad de Crohn, otras 200 desarrollaron otra enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa, y 100 no desarrollaron ninguna de estas dos enfermedades. Algunas muestras se habían tomado diez años antes del diagnóstico.

Los investigadores se interesaron por los anticuerpos, estas sustancias que fabrica nuestro sistema inmunitario para reconocer aquello que considera extraño. Pueden conservar la huella de encuentros con microbios, pero también revelar reacciones inusuales de nuestras defensas naturales.

Al comparar las muestras, el equipo observó que las futuras personas enfermas no presentaban los mismos perfiles de anticuerpos que las personas sanas.

A continuación, los investigadores entrenaron un programa informático para reconocer estos perfiles. El programa distinguía bastante bien a las personas que iban a desarrollar la enfermedad de Crohn de las del grupo de control, incluso cuando se trataba de muestras antiguas. La puntuación obtenida, 0,90 en una escala de hasta 1, indica una buena capacidad para separar los grupos estudiados.

Algunos perfiles también parecían anunciar las formas de Crohn más difíciles de tratar. Es una pista interesante: saber antes que una persona presenta un riesgo podría ayudar a los médicos a vigilarla más de cerca y, quizá, a intervenir antes de que aparezcan complicaciones.

Pero un análisis de sangre todavía no permite predecir si alguien desarrollará esta enfermedad. El estudio se presentó el 19 de octubre en el congreso médico UEG Week 2026. Ahora los resultados deben verificarse en otras personas, en estudios que hagan un seguimiento de ellas a lo largo de los años.

Los investigadores tendrán que demostrar, en particular, que su método funciona fuera de su grupo inicial y que aporta un beneficio real a los pacientes. Por ahora, este descubrimiento revela sobre todo que el sistema inmunitario puede evolucionar silenciosamente muchos años antes de los primeros diagnósticos.