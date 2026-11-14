🌋 Ein auf dem Mars entdecktes Gas verrät einen noch aktiven Vulkan

Ein oberhalb eines alten Marsvulkans entdecktes Gas könnte eine unter der Oberfläche des Roten Planeten verborgene Aktivität enthüllen.

Die Landschaften des Mars zeugen noch heute von einer intensiven vulkanischen Vergangenheit. Dennoch hat bislang niemand einen aktuellen Ausbruch auf diesem Planeten beobachtet. Ein internationales Team hat nun nahe Alba Mons, einem gewaltigen Vulkan, einen beunruhigenden Hinweis entdeckt: In seiner Umgebung tritt regelmäßig ein Gas auf – zu einer Zeit, in der es normalerweise selten werden sollte.

Karte von Alba Mons und der Vulkanregion Tharsis auf dem Mars in Falschfarben. Die höchsten Erhebungen erscheinen in Rot und Weiß.

Bildnachweis: NASA / JPL-Caltech / Arizona State University, gemeinfrei.

Dieses Gas heißt Chlorwasserstoff. Auf der Erde kann er durch Öffnungen entweichen, die mit geschmolzenem und sehr heißem Gestein, dem Magma, verbunden sind.

Vor allem der Ort und der Zeitpunkt der Nachweise geben den Forschenden Rätsel auf. Der europäische Satellit ExoMars Trace Gas Orbiter, der den Mars umkreist, hat zu Beginn des Sommers auf der Nordhalbkugel ungewöhnliche Konzentrationen festgestellt. Normalerweise ist Chlorwasserstoff im Winter häufiger und wird dann im Sommer sehr unauffällig.

Bei der Untersuchung der Aufnahmen der Region fanden die Wissenschaftler einen weiteren Hinweis. An den Hängen von Alba Mons sind schmale Spalten zu sehen, die teilweise mehrere hundert Meter lang sind. Einige scheinen für geologische Maßstäbe relativ jung zu sein. Farbunterschiede rund um diese Öffnungen könnten auf Ablagerungen hindeuten, die von aus dem Untergrund aufsteigenden Gasen zurückgelassen wurden.

Die Forschenden ziehen in Betracht, dass sich in der Tiefe eine noch heiße Magmareserve befindet. Gase könnten daraus entweichen und durch die Risse im Gelände aufsteigen. Während des Marswinters würde der Frost einige Öffnungen blockieren. Wenn das Eis bei der Rückkehr milderer Temperaturen direkt in Dampf übergeht, könnte sich der Durchgang wieder öffnen.

Dieses Szenario würde erklären, warum das Gas am selben Ort und zu einer bestimmten Jahreszeit auftritt. Die Instrumente haben jedoch weder Magma direkt noch einen frischen Lavastrom nachgewiesen. Die in Science Advances veröffentlichte Studie verbindet Messungen der Atmosphäre mit Beobachtungen des Geländes.

Die Entdeckung verändert dennoch die Orte, die auf dem Mars genauer untersucht werden sollten. Falls sich unter Alba Mons noch geschmolzenes Gestein befindet, könnte es Wasser im Untergrund erwärmen. Auf der Erde beherbergen einige heiße unterirdische Lebensräume Mikroben. Das liefert einen konkreten Grund, diese Spalten zu untersuchen.

Neue Beobachtungen zu verschiedenen Jahreszeiten könnten zeigen, ob die Konzentrationen über denselben Rissen wiederkehren. Die Forschenden müssen außerdem diese mögliche unterirdische Leckage von den gewöhnlichen chemischen Reaktionen in der Atmosphäre unterscheiden.