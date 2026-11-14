🌋 Um gás detectado em Marte denuncia um vulcão ainda ativo

Um gás detectado acima de um antigo vulcão marciano pode revelar uma atividade escondida sob a superfície do planeta vermelho.

As paisagens de Marte ainda mostram hoje um passado vulcânico intenso. No entanto, ninguém observou até agora uma erupção atual nesse planeta. Uma equipe internacional acaba de identificar um indício intrigante perto de Alba Mons, um vulcão imenso: um gás aparece regularmente em sua vizinhança, em uma época em que normalmente deveria se tornar raro.

Mapa topográfico em cores falsas de Alba Mons e da região vulcânica de Tharsis, em Marte. Os relevos mais elevados aparecem em vermelho e branco.

Crédito: NASA / JPL-Caltech / Arizona State University, domínio público.

Esse gás é o cloreto de hidrogênio. Na Terra, ele pode escapar por aberturas ligadas a rochas derretidas e muito quentes, o magma.

É sobretudo o local e o momento das detecções que intrigam os pesquisadores. A sonda europeia ExoMars Trace Gas Orbiter, que orbita Marte, registrou concentrações incomuns no início do verão no hemisfério norte. Normalmente, o cloreto de hidrogênio é mais abundante durante o inverno e depois se torna muito discreto no verão.

Ao examinar as imagens da região, os cientistas encontraram outro indício. Nas encostas de Alba Mons aparecem fissuras estreitas, às vezes com várias centenas de metros de comprimento. Algumas parecem recentes em escala geológica. Diferenças de cor ao redor dessas aberturas poderiam corresponder a depósitos deixados por gases que sobem do subsolo.

Os pesquisadores consideram a possibilidade de existir, em profundidade, uma reserva de magma ainda quente. Gases poderiam escapar dela e subir pelas fraturas do terreno. Durante o inverno marciano, o gelo bloquearia algumas aberturas. Quando o gelo passa diretamente para o vapor com o retorno de temperaturas mais amenas, a passagem poderia ser liberada.

Esse cenário explicaria por que o gás aparece no mesmo local e em uma estação específica. Os instrumentos, contudo, não detectaram magma diretamente nem um fluxo de lava recente. O estudo, publicado na Science Advances, associa medições da atmosfera à observação do terreno.

A descoberta, no entanto, muda os locais que merecem ser examinados em Marte. Se ainda houver rocha derretida sob Alba Mons, ela poderia aquecer a água presente no subsolo. Na Terra, alguns ambientes subterrâneos quentes abrigam micróbios. Isso dá uma razão concreta para estudar essas fissuras.

Novas observações em diferentes estações permitiriam verificar se as concentrações retornam sobre as mesmas fraturas. Os pesquisadores também precisarão distinguir essa possível fuga subterrânea das reações químicas comuns da atmosfera.