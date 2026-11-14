🌋 Un gas detectado en Marte delata un volcán aún activo

Un gas detectado sobre un antiguo volcán marciano podría revelar una actividad oculta bajo la superficie del planeta rojo.

Los paisajes de Marte aún muestran hoy un pasado volcánico intenso. Sin embargo, nadie ha observado todavía una erupción actual en este planeta. Un equipo internacional acaba de detectar un indicio intrigante cerca de Alba Mons, un volcán inmenso: un gas aparece regularmente en sus alrededores, en un periodo en el que normalmente debería volverse escaso.

Mapa topográfico en colores falsos de Alba Mons y de la región volcánica de Tharsis, en Marte. Las elevaciones más altas aparecen en rojo y blanco.

Crédito: NASA / JPL-Caltech / Arizona State University, dominio público.

Este gas se llama cloruro de hidrógeno. En la Tierra, puede escapar por aberturas conectadas con rocas fundidas y muy calientes, el magma.

Lo que intriga a los investigadores es sobre todo el lugar y el momento de las detecciones. La sonda europea ExoMars Trace Gas Orbiter, que orbita Marte, detectó concentraciones inusuales al comienzo del verano en el hemisferio norte. Habitualmente, el cloruro de hidrógeno es más abundante durante el invierno y luego se vuelve muy poco visible durante el verano.

Al examinar las imágenes de la región, los científicos encontraron otro indicio. En las laderas de Alba Mons aparecen grietas estrechas, algunas de varios cientos de metros de longitud. Algunas parecen recientes a escala geológica. Las diferencias de color alrededor de estas aberturas podrían corresponder a depósitos dejados por gases que ascienden desde el subsuelo.

Los investigadores contemplan la presencia, en profundidad, de una reserva de magma aún caliente. Los gases podrían escapar de ella y ascender por las fracturas del terreno. Durante el invierno marciano, el hielo bloquearía algunas aberturas. Cuando el hielo pasa directamente a vapor con el regreso de temperaturas más suaves, el paso podría quedar despejado.

Este escenario explicaría por qué el gas aparece en el mismo lugar y en una estación concreta. Sin embargo, los instrumentos no han detectado ni magma directamente ni un flujo de lava reciente. El estudio, publicado en Science Advances, combina mediciones de la atmósfera con la observación del terreno.

No obstante, el descubrimiento cambia los lugares que merecen ser examinados en Marte. Si aún hay roca fundida bajo Alba Mons, podría calentar el agua presente en el subsuelo. En la Tierra, algunos entornos subterráneos cálidos albergan microbios. Esto proporciona una razón concreta para estudiar estas grietas.

Nuevas observaciones en diferentes estaciones permitirían comprobar si las concentraciones vuelven a aparecer sobre las mismas fracturas. Los investigadores también tendrán que distinguir esta posible fuga subterránea de las reacciones químicas habituales de la atmósfera.