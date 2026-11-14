🌋 Un gaz détecté sur Mars pour trahir un volcan encore actif

Un gaz repéré au-dessus d'un ancien volcan martien pourrait révéler une activité cachée sous la surface de la planète rouge.

Les paysages de Mars montrent encore aujourd'hui un passé volcanique intense. Pourtant, personne n'a encore observé d'éruption actuelle sur cette planète. Une équipe internationale vient de relever un indice troublant près d'Alba Mons, un volcan immense : un gaz apparaît régulièrement dans son voisinage, à une période où il devrait normalement devenir rare.

Carte topographique en fausses couleurs d'Alba Mons et de la région volcanique de Tharsis, sur Mars. Les reliefs les plus élevés apparaissent en rouge et en blanc.

Crédit : NASA / JPL-Caltech / Arizona State University, domaine public.

Ce gaz s'appelle le chlorure d'hydrogène. Sur Terre, il peut s'échapper par des ouvertures reliées à des roches fondues et très chaudes, le magma.

C'est surtout le lieu et le moment des détections qui intriguent les chercheurs. La sonde européenne ExoMars Trace Gas Orbiter, qui tourne autour de Mars, a relevé des concentrations inhabituelles au début de l'été dans l'hémisphère nord. Habituellement, le chlorure d'hydrogène est plus abondant pendant l'hiver, puis devient très discret durant l'été.

En examinant les images de la région, les scientifiques ont trouvé un autre indice. Sur les flancs d'Alba Mons apparaissent des fissures étroites, parfois longues de plusieurs centaines de mètres. Certaines semblent récentes à l'échelle géologique. Des différences de couleur autour de ces ouvertures pourraient correspondre à des dépôts laissés par des gaz remontant du sous-sol.

Les chercheurs envisagent la présence, en profondeur, d'une réserve de magma encore chaude. Des gaz pourraient s'en échapper et remonter par les fractures du terrain. Durant l'hiver martien, le gel bloquerait certaines ouvertures. Quand la glace passe directement en vapeur avec le retour de températures plus douces, le passage pourrait se libérer.

Ce scénario expliquerait pourquoi le gaz apparaît au même endroit et à une saison particulière. Les instruments n'ont toutefois détecté ni magma directement, ni coulée de lave récente. L'étude, publiée dans Science Advances, associe des mesures de l'atmosphère à l'observation du terrain.

La découverte change néanmoins les endroits qui méritent d'être examinés sur Mars. Si de la roche fondue se trouve encore sous Alba Mons, elle pourrait réchauffer de l'eau présente dans le sous-sol. Sur Terre, certains milieux souterrains chauds abritent des microbes. Cela donne une raison concrète d'étudier ces fissures.

De nouvelles observations à différentes saisons permettraient de vérifier si les concentrations reviennent au-dessus des mêmes fractures. Les chercheurs devront aussi distinguer cette éventuelle fuite souterraine des réactions chimiques ordinaires de l'atmosphère.