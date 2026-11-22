Ein großer europäischer Vogel, der seit der Urzeit als ausgestorben galt, könnte die ganze Zeit vor unseren Augen gelebt haben.

Im 19. Jahrhundert untersuchte der französische Biologe Alphonse Milne-Edwards Knochen, die in Höhlen im Süden Frankreichs entdeckt worden waren. Sie stammten von einem Kranich, einem langbeinigen Vogel, den man auch heute noch beobachten kann. Einige Knochen waren jedoch so groß, dass er sie einer anderen Art zuschrieb, die er Grus primigenia nannte.

Mehr als 150 Jahre lang galt dieser Riesenvogel daher als ausgestorbene Art. Die Schlussfolgerung schien logisch: Deutlich größere Knochen mussten von einem anderen Tier stammen. Doch die Größe allein reicht nicht immer aus, um zwei Arten voneinander zu unterscheiden.

Ein Team unter der Leitung von John Stewart von der Universität Bournemouth nahm die Untersuchung mit einer Methode wieder auf, die es damals noch nicht gab. Die Forschenden gewannen alte DNA aus 18 Kranichknochen, die in verschiedenen Regionen Europas gefunden worden waren. Diese DNA bewahrt Spuren, anhand derer sich die Art bestimmen lässt, zu der jeder Vogel gehörte.

Das Ergebnis ist verblüffend: Alle untersuchten Knochen stammen vom Graukranich, der in Europa noch immer vorkommt. Darunter waren auch Tiere, die größer waren als heutige Kraniche. Die Größenunterschiede hatten also dazu beigetragen, dass manche frühere Kraniche für eine andere Art gehalten wurden.

Ein Graukranich (Grus grus) in Deutschland, mit seinem langen Hals und grauen Gefieder.

Bildnachweis: Andreas Trepte / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.5.

Mithilfe der DNA konnten die Wissenschaftler auch das Geschlecht dieser Vögel bestimmen. Die großen Knochen stammten ausnahmslos von Männchen. Doch einige Weibchen aus früherer Zeit erreichten die Größe heutiger Männchen. Anders gesagt: Früher konnten beide Geschlechter größer sein.

Das ist bedeutsam, denn bei Graukranichen sind Männchen von Natur aus größer als Weibchen. Untersucht man nur einige wenige Knochen, kann man daher Unterschiede zwischen einzelnen Tieren mit Unterschieden zwischen Arten verwechseln. Die neue Analyse zeigt, wie irreführend eine Bestimmung allein anhand der Größe sein kann.

Eine wichtige Einschränkung bleibt jedoch: Der Knochen, anhand dessen Grus primigenia im 19. Jahrhundert beschrieben wurde, wurde nicht für eine genetische Analyse entnommen. Er wird in Paris aufbewahrt und ist zu wertvoll, um angebohrt zu werden. Die Ergebnisse machen die frühere Einordnung sehr unwahrscheinlich, doch dieses historische Fundstück wurde nicht direkt untersucht.

Nun gilt es noch herauszufinden, warum diese Kraniche im Laufe der Jahrhunderte kleiner wurden. Die Forschenden ziehen unter anderem Veränderungen der Feuchtgebiete und Landschaften durch menschliche Aktivitäten in Betracht. Eine Ursache ist bislang nicht nachgewiesen. Als Nächstes möchten sie untersuchen, was sich in der Umwelt dieser Vögel verändert hat.