Forscher haben sich mit einer Hirnregion namens Insula beschäftigt. Sie liegt verborgen unter den Faltungen der Großhirnrinde und ist an unserer Wahrnehmung des Körpers beteiligt: Schmerz, Wärme, Empfindungen im Bauch oder Emotionen. Bisher wussten die Wissenschaftler um ihre Bedeutung, verstanden jedoch nicht genau, wie ihre verschiedenen Bereiche diese Aufgaben untereinander aufteilen.

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An der Studie nahmen 87 Patienten teil, die wegen Epilepsie behandelt wurden. Ärzte hatten ihnen bereits Elektroden ins Gehirn eingesetzt, um den Ursprung ihrer Anfälle zu ermitteln. Die Forscher nutzten diese Geräte, ohne für das Experiment neue zu implantieren. Bei 50 Teilnehmern sendeten sie unter anderem schwache elektrische Impulse an verschiedene Stellen der Insula.

Die Ergebnisse waren teilweise sehr konkret. Je nachdem, an welcher Stelle stimuliert wurde, konnte eine Person Schmerzen in einem Körperteil, ein Wärmegefühl, Taubheit oder Kribbeln verspüren. Andere beschrieben Übelkeit, Schwindel oder ein seltsames Gefühl im Bauch. Diese Empfindungen traten auf, ohne dass der betreffende Körperteil direkt berührt wurde.

Indem sie diese Reaktionen mit weiteren Messungen der Gehirnaktivität verknüpften, unterschieden die Forscher vier große Bereiche. Im hinteren Teil ist einer davon vor allem mit Schmerz und Temperatur verbunden. Ein anderer empfängt Empfindungen aus mehreren Körperteilen. Weiter vorne steht ein dritter mit inneren Empfindungen, insbesondere aus dem Bauch, sowie mit Angst in Verbindung.

Der vierte Bereich ganz vorne sorgte für eine Überraschung. Seine Stimulation löste im Allgemeinen keine eindeutig erkennbaren Empfindungen aus. Dennoch wurde er bei Aufgaben aktiv, bei denen die Teilnehmer ein wichtiges Ereignis bemerken oder ihre Handlungsweise ändern mussten.

Die Forscher untersuchten außerdem den elektrischen Austausch zwischen diesen verschiedenen Regionen. Der am weitesten vorne liegende Bereich scheint einen wichtigen Einfluss auf die anderen auszuüben, mit Verbindungen zu Teilen des Gehirns, die an Aufmerksamkeit und Entscheidungen beteiligt sind. Dies könnte helfen zu verstehen, warum unsere Gedanken und unser emotionaler Zustand die Art und Weise verändern können, wie wir Schmerzen empfinden.

Diese Kartierung könnte Wissenschaftlern dabei helfen, bestimmte anhaltende Schmerzen sowie Störungen zu verstehen, bei denen das Gehirn die vom Körper gesendeten Signale falsch interpretiert.