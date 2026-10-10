🦕 Dinossauros se deslocavam até a costa para vomitar

Curiosos aglomerados fósseis encontrados sob o mar do Norte podem ser restos de refeições vomitadas por plesiossauros há cerca de 160 milhões de anos.

A descoberta vem de testemunhos coletados nas rochas submarinas ao largo da Noruega. Esses longos cilindros de rocha permitem ler as camadas antigas atravessadas durante as perfurações. Vários continham pequenos aglomerados muito densos de restos fósseis.

Estátua de um plesiossauro nos Estados Unidos.

Imagem Wikimedia

No interior, o pesquisador Dirk Knaust identificou conchas de bivalves, tubos produzidos por vermes marinhos, restos de crinoides e alguns fragmentos vegetais. Alguns elementos estavam inteiros; outros, quebrados ou corroídos. Sua concentração em apenas alguns centímetros não correspondia a um acúmulo comum provocado pelas ondas.

Uma explicação se ajusta melhor aos indícios: esses elementos teriam permanecido no aparelho digestivo de um animal antes de serem expelidos pela boca. Restos fossilizados desse tipo são chamados de regurgitalitos. Aqui, alguns aglomerados ultrapassavam 10 cm, o que implica a presença de um animal bastante grande.

Quem poderia produzi-los? Vários predadores viviam nesses mares do Jurássico. Tubarões antigos continuam sendo uma possibilidade, mas o estudo aponta sobretudo para plesiossauros de pescoço longo da família dos criptoclidídeos. Alguns adultos mediam vários metros e podiam se alimentar de animais que viviam sobre ou dentro do fundo marinho.

O local onde os aglomerados foram encontrados fornece uma pista adicional. Eles se encontram principalmente em antigos depósitos próximos a deltas, sujeitos à chegada de água doce. No entanto, alguns animais contidos nesses rejeitos viviam em água nitidamente marinha. O predador, portanto, teria comido mais ao largo antes de se aproximar da costa.

Esse deslocamento pode corresponder a um hábito repetido: procurar presas no fundo do mar e depois expelir perto da margem as partes impossíveis de digerir. Animais atuais, especialmente alguns mamíferos marinhos, também podem regurgitar restos alimentares. A identidade do produtor, contudo, continua sendo uma interpretação, não uma prova direta.

Esses aglomerados tiveram destinos diferentes posteriormente. Alguns foram dispersos por organismos escavadores; outros foram deslocados pelas correntes ou endureceram na rocha. Seu reconhecimento em outros testemunhos poderá revelar agora vestígios de comportamento animal que até então haviam sido confundidos com simples concentrações de conchas.