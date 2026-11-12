🧬 O ADN revela a origem das línguas germânicas

Uma migração há muito despercebida poderia mudar a história das línguas faladas por centenas de milhões de pessoas.

O inglês, o alemão, o neerlandês e as línguas escandinavas pertencem a uma mesma família: as línguas germânicas. Evoluíram ao longo dos séculos, até se tornarem por vezes muito diferentes. Mas a sua história começa muito antes dos primeiros textos que permitem identificá-las. Para recuar ainda mais no tempo, os investigadores examinaram vestígios deixados... nos ossos.

As famílias de línguas na Europa; as línguas germânicas aparecem a vermelho.

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Estes vestígios são fragmentos de ADN, a matéria que transmite as características hereditárias de uma geração para a seguinte. Uma equipa internacional, liderada nomeadamente pelas universidades de Copenhaga e de Leiden, estudou os dados genéticos de mais de 4 500 corpos. Entre eles, 712 genomas foram analisados pela primeira vez.

A comparação destes dados permite identificar populações aparentadas e acompanhar as suas deslocações. Quando um novo grupo chega a uma região, parte da sua herança genética pode surgir nas gerações seguintes. Estas mudanças fornecem assim pistas sobre as migrações, mesmo quando nenhum relato escrito faz referência a elas.

Foi precisamente na Escandinávia que surgiu uma surpresa. Há cerca de 4 000 anos, populações provenientes da região do mar Báltico terão chegado à atual Suécia. A sua presença tinha escapado até então às grandes reconstruções da história local. Em poucos séculos, a sua herança genética espalhou-se por uma grande parte da região.

Este período poderá corresponder a uma etapa importante na chegada das primeiras línguas germânicas.

As pesquisas incidem também sobre as línguas celtas, das quais o bretão, o galês e o irlandês são atuais herdeiros. Outra análise genética relaciona a sua possível difusão com deslocações do centro da Europa para ocidente. Contudo, continuam a ser possíveis várias vagas de migração, e o seu papel linguístico não pode ser comprovado apenas pelo ADN.

A próxima etapa consiste em comparar mais sepulturas provenientes das regiões ainda pouco estudadas. Os investigadores poderão assim precisar as datas e as rotas das migrações, para depois confrontar estes resultados com os vestígios mais antigos de línguas conhecidos.