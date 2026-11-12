🧬 El ADN revela el origen de las lenguas germánicas

Una migración pasada inadvertida durante mucho tiempo podría cambiar la historia de las lenguas habladas por cientos de millones de personas.

El inglés, el alemán, el neerlandés y las lenguas escandinavas pertenecen a una misma familia: las lenguas germánicas. Evolucionaron a lo largo de los siglos, hasta volverse a veces muy diferentes. Pero su historia comienza mucho antes de los primeros textos que permiten reconocerlas. Para remontarse más atrás, los investigadores examinaron rastros dejados en... los huesos.

Las familias lingüísticas de Europa; las lenguas germánicas aparecen en rojo.

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Estos rastros son fragmentos de ADN, la materia que transmite los caracteres hereditarios de una generación a otra. Un equipo internacional, dirigido principalmente por las universidades de Copenhague y Leiden, estudió los datos genéticos de más de 4.500 cuerpos. Entre ellos, 712 genomas fueron analizados por primera vez.

La comparación de estos datos permite identificar poblaciones emparentadas y seguir sus desplazamientos. Cuando un nuevo grupo llega a una región, una parte de su herencia genética puede aparecer en las generaciones siguientes. Estos cambios ofrecen así indicios sobre las migraciones, incluso cuando ningún relato escrito habla de ellas.

Precisamente en Escandinavia apareció una sorpresa. Hace unos 4.000 años, poblaciones procedentes de la región del mar Báltico habrían llegado a la actual Suecia. Su presencia había pasado inadvertida hasta entonces en las grandes reconstrucciones de la historia local. En unos pocos siglos, su herencia genética se extendió por una amplia parte de la región.

Este periodo podría corresponder a una etapa importante de la llegada de las primeras lenguas germánicas.

Las investigaciones también se ocupan de las lenguas celtas, cuyos herederos actuales son, entre otros, el bretón, el galés y el irlandés. Otro análisis genético relaciona su posible difusión con desplazamientos desde el centro de Europa hacia el oeste. Sin embargo, siguen siendo posibles varias oleadas migratorias, y su papel lingüístico no puede demostrarse únicamente mediante el ADN.

El siguiente paso consiste en comparar más enterramientos procedentes de regiones que aún han sido poco estudiadas. Así, los investigadores podrán precisar las fechas y las rutas de las migraciones, y después contrastar estos resultados con los vestigios más antiguos de lenguas conocidos.