🧬 L'ADN raconte l'origine des langues germaniques

Une migration longtemps passée inaperçue pourrait changer l'histoire des langues parlées par des centaines de millions de personnes.

L'anglais, l'allemand, le néerlandais et les langues scandinaves appartiennent à une même famille : les langues germaniques. Elles ont évolué au fil des siècles, jusqu'à devenir parfois très différentes. Mais leur histoire commence bien avant les premiers textes qui permettent de les reconnaître. Pour remonter plus loin, les chercheurs ont examiné des traces laissées dans... les os.

Les familles de langues en Europe, les langues germaniques apparaissent en rouge.

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Ces traces sont des fragments d'ADN, la matière qui transmet les caractères héréditaires d'une génération à l'autre. Une équipe internationale, menée notamment par les universités de Copenhague et de Leyde, a étudié les données génétiques de plus de 4 500 corps. Parmi elles, 712 génomes ont été analysés pour la première fois.

La comparaison de ces données permet de repérer des populations apparentées et de suivre leurs déplacements. Lorsqu'un nouveau groupe arrive dans une région, une partie de son héritage génétique peut apparaître dans les générations suivantes. Ces changements offrent ainsi des indices sur les migrations, même lorsqu'aucun récit écrit n'en parle.

C'est justement en Scandinavie qu'une surprise est apparue. Il y a environ 4 000 ans, des populations venues de la région de la mer Baltique seraient arrivées dans l'actuelle Suède. Leur présence avait jusque-là échappé aux grandes reconstructions de l'histoire locale. En quelques siècles, leur héritage génétique s'est diffusé dans une large partie de la région.

Cette période pourrait correspondre à une étape importante dans l'arrivée des premières langues germaniques.

Les recherches portent également sur les langues celtiques, dont le breton, le gallois et l'irlandais sont des héritiers actuels. Une autre analyse génétique relie leur diffusion possible à des déplacements depuis le centre de l'Europe vers l'ouest. Plusieurs vagues de migration restent toutefois envisageables, et leur rôle linguistique ne peut être prouvé par l'ADN seul.

La prochaine étape consiste à comparer davantage de sépultures provenant des régions encore peu étudiées. Les chercheurs pourront ainsi préciser les dates et les itinéraires des migrations, puis confronter ces résultats aux plus anciennes traces de langues connues.