🐘 Elefanten können ihren Reflex hemmen, um effizienter zu sein

Angesichts einer gut sichtbaren Leckerei ist es Elefanten gelungen, der Bewegung zu widerstehen, die am naheliegendsten schien.

Das Experiment wurde mit 16 Asiatischen Elefanten durchgeführt, acht Männchen und acht Weibchen im Alter von 4 bis 60 Jahren. Die Tiere leben im National Elephant Institute in Thailand. Die Forschenden wollten herausfinden, ob die Elefanten eine spontane Handlung zurückhalten konnten, wenn eine andere Strategie es ermöglichte, effizienter an Nahrung zu gelangen.

Ein Asiatischer Elefant steckt während eines Experiments in Thailand seinen Rüssel in eine Kiste mit einer Futterbelohnung.

Bildnachweis: Sydney Hope.

Das Prinzip war einfach. Zunächst lernten die Elefanten, eine undurchsichtige Kiste zu umrunden, ihren Rüssel durch eine Öffnung zu führen und ein Stück Obst herauszuholen. Anschließend erhielten sie eine durchsichtige Kiste mit einer Öffnung an der Vorderseite. Die Nahrung war sichtbar und ihr Geruch konnte durch die Löcher dringen, doch die Kiste musste weiterhin umrundet werden, um sie zu erreichen.

Man könnte erwarten, dass die Tiere direkt versuchen würden, die Frucht durch die Wand zu greifen. Dennoch umrundeten sie die durchsichtige Kiste mit einer ähnlichen Effizienz wie die undurchsichtige Kiste. Sie schienen also in der Lage zu sein, die direkte Bewegung zu hemmen und stattdessen die funktionierende Methode anzuwenden.

Die Forschenden blieben bei diesem ersten Ergebnis vorsichtig. Es ist auch möglich, dass die hinter der Wand sichtbare Nahrung keinen ausreichend starken Impuls auslöste, den Rüssel direkt auszustrecken. In einem zweiten Experiment wurde daher eine andere Situation getestet, in der eine zuvor erfolgreiche Gewohnheit sich als falsch erwies.

Nach mehreren Versuchen, bei denen sich die Öffnung auf einer Seite befand, wurde die Kiste gedreht. Die bisherige Richtung führte nun nicht mehr zur Nahrung. Die Elefanten brauchten dann länger, um das Hindernis zu umrunden – ein Zeichen dafür, dass sie das erlernte Verhalten weiterhin nutzten. Im Verlauf der folgenden Versuche korrigierten sie dies jedoch schnell.

Diese Fähigkeit wird als inhibitorische Kontrolle bezeichnet. Sie besteht schlicht darin, eine spontane oder gewohnheitsmäßige Reaktion zu hemmen, wenn eine andere Handlung besser funktioniert. Beim Menschen kommt sie beispielsweise zum Einsatz, wenn eine nach einer Situationsänderung automatisch gewordene Bewegung aufgegeben werden muss.

Auch das Alter scheint in einem Teil des Experiments eine Rolle gespielt zu haben. Ältere Tiere brauchten länger, um sich anzupassen, wenn die Ausrichtung der Kiste verändert wurde. Die Autoren vermuten einen möglichen Rückgang bestimmter Fähigkeiten mit zunehmendem Alter, können dies anhand dieses einzelnen Tests jedoch nicht mit Sicherheit feststellen.

Diese Arbeiten könnten über die reine Untersuchung tierischer Intelligenz hinausgehen. Zu wissen, wie ein Elefant auf ein Hindernis reagiert oder eine Gewohnheit verändert, kann dabei helfen, sein Verhalten in der Nähe bewohnter Gebiete vorherzusagen. Die Forschenden wollen diese Entscheidungen insbesondere besser verstehen, um Maßnahmen zur Verringerung von Konflikten zwischen Menschen und Elefanten zu verbessern.