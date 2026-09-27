🐘 Les éléphants savent réfréner leur réflexe pour être plus efficaces

Face à une friandise pourtant bien visible, des éléphants ont réussi à ne pas céder au geste qui semblait le plus évident.

L’expérience a été menée avec 16 éléphants d’Asie, huit mâles et huit femelles, âgés de 4 à 60 ans. Les animaux vivent au National Elephant Institute, en Thaïlande. Les chercheurs voulaient savoir s’ils pouvaient retenir une action spontanée lorsqu’une autre stratégie permettait d’atteindre plus efficacement de la nourriture.

Un éléphant d’Asie introduit sa trompe dans une boîte contenant une récompense alimentaire lors d’une expérience en Thaïlande.

Crédit : Sydney Hope.

Le principe était simple. Les éléphants apprenaient d’abord à contourner une boîte opaque pour passer leur trompe par une ouverture et récupérer un morceau de fruit. Ils recevaient ensuite une boîte transparente et percée à l’avant. La nourriture devenait visible et son odeur pouvait passer par les trous, mais il fallait toujours contourner la boîte pour l’atteindre.

On pourrait s’attendre à ce que les animaux tentent directement d’attraper le fruit à travers la paroi. Pourtant, ils ont contourné la boîte transparente avec une efficacité proche de celle observée avec la boîte opaque. Ils semblaient donc capables de réfréner le geste direct pour utiliser la méthode qui fonctionnait.

Les chercheurs restaient prudents sur ce premier résultat. Il est aussi possible que la nourriture visible derrière la paroi n’ait pas provoqué une envie assez forte de tendre directement la trompe. Une seconde expérience a donc testé une situation différente, dans laquelle une habitude précédemment efficace devenait mauvaise.

Après plusieurs essais avec l’ouverture placée d’un côté, la boîte était tournée. L’ancienne direction ne permettait alors plus d’atteindre la nourriture. Les éléphants mettaient alors davantage de temps à contourner l’obstacle, signe qu’ils continuaient à utiliser le comportement appris. Mais ils ont rapidement corrigé au fil des essais suivants.

Cette capacité porte le nom de contrôle inhibiteur. Elle consiste simplement à réfréner une réponse spontanée ou habituelle lorsqu’une autre action fonctionne mieux. Chez l’être humain, elle intervient par exemple lorsqu’il faut abandonner un geste devenu automatique après un changement de situation.

L’âge semble également avoir joué un rôle dans une partie de l’expérience. Les animaux plus âgés mettaient davantage de temps à s’adapter lorsque l’orientation de la boîte changeait. Les auteurs évoquent une possible baisse de certaines capacités avec l’âge, sans pouvoir l’établir avec certitude à partir de ce seul test.

Ces travaux pourraient dépasser la seule étude de l’intelligence animale. Savoir comment un éléphant réagit à un obstacle ou modifie une habitude peut aider à prévoir son comportement près des zones habitées. Les chercheurs veulent notamment mieux comprendre ces décisions afin d’améliorer les dispositifs destinés à réduire les conflits entre humains et éléphants.