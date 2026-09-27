🐘 Elefantes conseguem refrear seu reflexo para serem mais eficientes

Diante de uma guloseima claramente visível, alguns elefantes conseguiram não ceder ao gesto que parecia mais óbvio.

O experimento foi realizado com 16 elefantes-asiáticos, oito machos e oito fêmeas, com idades entre 4 e 60 anos. Os animais vivem no National Elephant Institute, na Tailândia. Os pesquisadores queriam saber se eles conseguiriam conter uma ação espontânea quando outra estratégia permitisse alcançar o alimento com mais eficiência.

Um elefante-asiático introduz a tromba em uma caixa contendo uma recompensa alimentar durante um experimento na Tailândia.

Crédito: Sydney Hope.

O princípio era simples. Primeiro, os elefantes aprendiam a contornar uma caixa opaca para passar a tromba por uma abertura e recuperar um pedaço de fruta. Em seguida, recebiam uma caixa transparente com uma abertura na parte da frente. O alimento ficava visível e seu cheiro podia passar pelos furos, mas ainda era necessário contornar a caixa para alcançá-lo.

Seria de esperar que os animais tentassem agarrar diretamente a fruta através da parede. No entanto, eles contornaram a caixa transparente com uma eficiência próxima à observada com a caixa opaca. Portanto, pareciam capazes de refrear o gesto direto para usar o método que funcionava.

Os pesquisadores permaneceram cautelosos quanto a esse primeiro resultado. Também é possível que o alimento visível atrás da parede não tenha provocado uma vontade suficientemente forte de estender diretamente a tromba. Assim, um segundo experimento testou uma situação diferente, na qual um hábito anteriormente eficaz se tornava inadequado.

Após várias tentativas com a abertura posicionada de um lado, a caixa foi girada. A antiga direção já não permitia alcançar o alimento. Os elefantes então demoravam mais para contornar o obstáculo, sinal de que continuavam usando o comportamento aprendido. Mas corrigiram rapidamente a estratégia ao longo das tentativas seguintes.

Essa capacidade é chamada de controle inibitório. Ela consiste simplesmente em refrear uma resposta espontânea ou habitual quando outra ação funciona melhor. Nos seres humanos, ela atua, por exemplo, quando é preciso abandonar um gesto que se tornou automático após uma mudança de situação.

A idade também parece ter desempenhado um papel em parte do experimento. Os animais mais velhos demoravam mais para se adaptar quando a orientação da caixa mudava. Os autores mencionam uma possível redução de algumas capacidades com a idade, sem poder estabelecê-la com certeza a partir desse único teste.

Esses trabalhos podem ir além do simples estudo da inteligência animal. Saber como um elefante reage a um obstáculo ou modifica um hábito pode ajudar a prever seu comportamento perto de áreas habitadas. Os pesquisadores querem, em particular, compreender melhor essas decisões para aperfeiçoar os dispositivos destinados a reduzir os conflitos entre humanos e elefantes.