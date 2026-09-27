🐘 Los elefantes saben frenar su reflejo para ser más eficaces

Ante una golosina perfectamente visible, unos elefantes lograron no ceder al gesto que parecía más evidente.

El experimento se llevó a cabo con 16 elefantes asiáticos, ocho machos y ocho hembras, de entre 4 y 60 años. Los animales viven en el National Elephant Institute, en Tailandia. Los investigadores querían saber si podían contener una acción espontánea cuando otra estrategia permitía alcanzar la comida con mayor eficacia.

Un elefante asiático introduce la trompa en una caja que contiene una recompensa alimentaria durante un experimento en Tailandia.

Crédito: Sydney Hope.

El principio era sencillo. Primero, los elefantes aprendían a rodear una caja opaca para pasar la trompa por una abertura y recuperar un trozo de fruta. Después recibían una caja transparente con agujeros en la parte delantera. La comida se volvía visible y su olor podía pasar por los agujeros, pero aún era necesario rodear la caja para alcanzarla.

Podría esperarse que los animales intentaran atrapar directamente la fruta a través de la pared. Sin embargo, rodearon la caja transparente con una eficacia similar a la observada con la caja opaca. Por tanto, parecían capaces de frenar el gesto directo para utilizar el método que funcionaba.

Los investigadores se mostraron prudentes ante este primer resultado. También es posible que la comida visible detrás de la pared no provocara un deseo suficientemente fuerte de extender directamente la trompa. Por ello, un segundo experimento puso a prueba una situación diferente, en la que un hábito que antes había sido eficaz dejaba de serlo.

Después de varios ensayos con la abertura situada en un lado, se giraba la caja. La antigua dirección ya no permitía alcanzar la comida. Entonces, los elefantes tardaban más en rodear el obstáculo, señal de que seguían utilizando el comportamiento aprendido. Pero lo corrigieron rápidamente durante los ensayos siguientes.

Esta capacidad se denomina control inhibitorio. Consiste simplemente en frenar una respuesta espontánea o habitual cuando otra acción funciona mejor. En los seres humanos, interviene, por ejemplo, cuando hay que abandonar un gesto que se ha vuelto automático después de un cambio de situación.

La edad también parece haber desempeñado un papel en una parte del experimento. Los animales de más edad tardaban más en adaptarse cuando cambiaba la orientación de la caja. Los autores plantean un posible deterioro de ciertas capacidades con la edad, sin poder demostrarlo con certeza a partir de esta única prueba.

Estos trabajos podrían ir más allá del estudio de la inteligencia animal. Saber cómo reacciona un elefante ante un obstáculo o modifica un hábito puede ayudar a prever su comportamiento cerca de zonas habitadas. En particular, los investigadores quieren comprender mejor estas decisiones para mejorar los dispositivos destinados a reducir los conflictos entre humanos y elefantes.