🚗 Dank seiner Aerodynamik verbraucht dieses Elektroauto halb so viel

Ein für den Straßenverkehr zugelassenes Elektroauto hat gerade mehr als 1.200 km zurückgelegt und dabei erstaunlich wenig Energie verbraucht.

Volkswagen nennt es Mission Efficiency. Dieser Prototyp mit vier Sitzplätzen ist nicht für den Verkauf bestimmt, doch mehrere seiner Elemente sind seriennah. Sein Motor und seine elektrische Architektur basieren unter anderem auf der MEB+-Plattform, die für künftige Modelle der Marke vorgesehen ist. Das Ziel ist einfach: weiter fahren, ohne eine immer größere Batterie einzubauen.

Quelle: Volkswagen AG

Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Ingenieure vor allem an der Luft gearbeitet. Bei hoher Geschwindigkeit benötigt ein Auto viel Energie, um die Luft vor sich zu verdrängen. Mission Efficiency verfügt daher über eine besonders stromlinienförmige Karosserie, einen geschlossenen Unterboden und speziell entwickelte Räder, um diese Verluste zu begrenzen. Der Luftwiderstandsbeiwert liegt bei 0,158 – ein laut Volkswagen angekündigter Rekordwert für ein straßenzugelassenes Fahrzeug.

Das Ergebnis zeigt sich direkt beim Verbrauch. Bei einem idealen Test mit konstant 68 km/h, ohne Steigung und Klimaanlage, verbrauchte der Prototyp 6,48 kWh auf 100 km. Dieser Wert dient als Referenz, stellt aber selbstverständlich keine alltägliche Fahrt dar.

Volkswagen absolvierte daher eine deutlich aussagekräftigere Strecke zwischen Wolfsburg in Deutschland und Wien in Österreich. Das Auto legte unter realen Bedingungen 1.278,36 km zurück und erreichte einen angekündigten Durchschnittsverbrauch von 6,89 kWh/100 km, ohne Ladeverluste. Während der Fahrt wurde nur einmal geladen.

Der Volkswagen Mission Efficiency aus dreiviertel rückwärtiger Perspektive auf der Straße. Das stark zulaufende Heck und die verkleideten Räder begrenzen aerodynamische Verwirbelungen.

Quelle: Volkswagen AG

Um eine Größenordnung zu nennen: Viele serienmäßige Elektroautos verbrauchen auf der Straße deutlich mehr. Hier ermöglicht jede Kilowattstunde eine Strecke von etwa 14,5 km. Die Leistung beruht also nicht auf einem riesigen Energievorrat, sondern hauptsächlich auf der Verringerung von Verlusten und einem effizienten Antriebsstrang.

Dieser Ansatz verändert die Betrachtung der Reichweite. Zusätzliche Zellen erhöhen die verfügbare Energiemenge, aber auch die zu bewegende Masse. Eine Karosserie, die besser durch die Luft gleitet, kann dagegen den Bedarf auf jedem Kilometer senken. Der Vorteil wird besonders auf langen Strecken interessant, auf denen der Luftwiderstand eine wichtige Rolle spielt.

Der Prototyp bleibt dennoch ein rollendes Labor. Seine sehr niedrige und stark profilierte Form erfordert Entscheidungen, die sich nicht bei allen Familienfahrzeugen umsetzen lassen. Volkswagen erklärt jedoch, dass einige der eingesetzten Technologien mit der Serienproduktion vereinbar sind. Sie könnten daher schrittweise in künftige Elektromodelle auf Basis der MEB+-Plattform einfließen.

Der nächste Schritt besteht nun darin herauszufinden, welche Vorteile den Übergang zu einem in großen Stückzahlen produzierten Auto überstehen können. Mission Efficiency wird nicht auf den Markt kommen, doch seine aerodynamischen und elektrischen Lösungen dienen bereits als Testfeld für die nächsten Generationen von Volkswagen-Fahrzeugen.