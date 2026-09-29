🚗 Graças à aerodinâmica, este carro elétrico consome metade da energia

Um carro elétrico homologado para circular na estrada acaba de percorrer mais de 1 200 km consumindo uma quantidade surpreendentemente baixa de energia.

A Volkswagen chama-o de Mission Efficiency. Este protótipo de quatro lugares não se destina à venda, mas vários dos seus elementos estão próximos da produção em série. O motor e a arquitetura elétrica baseiam-se, nomeadamente, na plataforma MEB+ prevista para futuros modelos da marca. O objetivo é simples: ir mais longe sem instalar uma bateria cada vez maior.

Crédito: Volkswagen AG

Para isso, os engenheiros trabalharam sobretudo no ar. A velocidades elevadas, um carro gasta muita energia para afastar o ar à sua frente. O Mission Efficiency adota, por isso, uma carroçaria muito alongada, uma parte inferior fechada e rodas concebidas para limitar essas perdas. O seu coeficiente de arrasto chega a 0,158, um valor recorde anunciado para um veículo autorizado a circular na estrada.

O resultado aparece diretamente no consumo. Durante um teste ideal a uma velocidade constante de 68 km/h, sem subidas nem ar condicionado, o protótipo utilizou 6,48 kWh para percorrer 100 km. Esta medição serve de referência, mas obviamente não representa uma viagem diária.

A Volkswagen realizou, por isso, um percurso muito mais representativo entre Wolfsburgo, na Alemanha, e Viena, na Áustria. O carro percorreu 1 278,36 km em condições reais, com um consumo médio anunciado de 6,89 kWh/100 km, sem contabilizar as perdas durante o carregamento. Foi efetuado apenas um carregamento durante a viagem.

O Volkswagen Mission Efficiency visto de três quartos traseiros numa estrada. A parte traseira muito alongada e as rodas carenadas limitam as turbulências aerodinâmicas.

Crédito: Volkswagen AG

Para dar uma ideia da ordem de grandeza, muitos carros elétricos de produção em série consomem bastante mais em estrada. Neste caso, cada quilowatt-hora permite percorrer cerca de 14,5 km. O desempenho não resulta, portanto, de uma enorme reserva de energia, mas sobretudo da redução das perdas e de uma cadeia de tração eficiente.

Esta abordagem muda a forma de encarar a autonomia. Acrescentar células aumenta a quantidade de energia disponível, mas também a massa a transportar. Uma carroçaria que penetre melhor no ar pode, pelo contrário, reduzir as necessidades em cada quilómetro. O ganho torna-se particularmente interessante em viagens longas, nas quais a resistência do ar assume grande importância.

O protótipo continua, no entanto, a ser um laboratório sobre rodas. A sua forma muito baixa e aerodinâmica impõe escolhas difíceis de reproduzir em todos os veículos familiares. A Volkswagen indica, contudo, que algumas das tecnologias utilizadas são compatíveis com a produção em série. Poderão, assim, integrar progressivamente futuros modelos elétricos baseados na plataforma MEB+.

A próxima etapa será precisamente determinar quais os ganhos que podem sobreviver à transição para um carro produzido em grande escala. O Mission Efficiency não será comercializado, mas as suas soluções aerodinâmicas e elétricas já servem de banco de ensaio para as próximas gerações de veículos Volkswagen.