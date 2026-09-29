🚗 Gracias a su aerodinámica, este coche eléctrico consume la mitad

Un coche eléctrico homologado para circular por carretera acaba de recorrer más de 1.200 km consumiendo sorprendentemente poca energía.

Volkswagen lo denomina Mission Efficiency. Este prototipo de cuatro plazas no está destinado a la venta, pero varios de sus elementos están cerca de la producción en serie. Su motor y su arquitectura eléctrica se basan, entre otros aspectos, en la plataforma MEB+ prevista para futuros modelos de la marca. El objetivo es sencillo: llegar más lejos sin instalar una batería cada vez más grande.

Crédito: Volkswagen AG

Para conseguirlo, los ingenieros han trabajado sobre todo en la aerodinámica. A alta velocidad, un coche gasta mucha energía para apartar el aire que tiene delante. Por eso, Mission Efficiency adopta una carrocería muy afilada, unos bajos cerrados y unas ruedas diseñadas para limitar estas pérdidas. Su coeficiente de resistencia alcanza 0,158, un valor récord anunciado para un vehículo autorizado para circular por carretera.

El resultado se aprecia directamente en el consumo. Durante una prueba ideal a velocidad constante de 68 km/h, sin pendientes ni climatización, el prototipo utilizó 6,48 kWh para recorrer 100 km. Esta medición ofrece una referencia, pero evidentemente no representa un trayecto cotidiano.

Por eso, Volkswagen realizó un recorrido mucho más representativo entre Wolfsburgo, en Alemania, y Viena, en Austria. El coche cubrió 1.278,36 km en condiciones reales, con un consumo medio anunciado de 6,89 kWh/100 km, sin contar las pérdidas durante la recarga. Solo se realizó una recarga durante el viaje.

El Volkswagen Mission Efficiency visto desde tres cuartos traseros en carretera. La parte trasera muy afilada y las ruedas carenadas limitan las turbulencias aerodinámicas.

Crédito: Volkswagen AG

Para hacerse una idea, muchos coches eléctricos de producción consumen bastante más en carretera. En este caso, cada kilovatio hora permite recorrer unos 14,5 km. El rendimiento no procede de una enorme reserva de energía, sino principalmente de la reducción de las pérdidas y de un tren motriz eficiente.

Este enfoque cambia la forma de plantearse la autonomía. Añadir celdas aumenta la cantidad de energía disponible, pero también la masa que hay que desplazar. Una carrocería que penetra mejor en el aire puede, por el contrario, reducir las necesidades durante cada kilómetro. La ventaja resulta especialmente interesante en los trayectos largos, donde la resistencia del aire adquiere una importancia considerable.

No obstante, el prototipo sigue siendo un laboratorio sobre ruedas. Su forma muy baja y perfilada impone decisiones difíciles de reproducir en todos los vehículos familiares. Sin embargo, Volkswagen indica que algunas de las tecnologías empleadas son compatibles con la producción en serie. Por tanto, podrían incorporarse progresivamente a futuros modelos eléctricos basados en la plataforma MEB+.

El próximo paso será precisamente determinar qué mejoras pueden sobrevivir al paso a un coche producido en grandes cantidades. Mission Efficiency no se comercializará, pero sus soluciones aerodinámicas y eléctricas ya sirven como banco de pruebas para las próximas generaciones de vehículos Volkswagen.