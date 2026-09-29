🚗 Grâce à son aérodynamisme, cette voiture électrique consomme moitié moins

Une voiture électrique homologuée pour la route vient de parcourir plus de 1 200 km en consommant étonnamment peu d'énergie.

Volkswagen l'appelle Mission Efficiency. Ce prototype à quatre places n'est pas destiné à la vente, mais plusieurs de ses éléments sont proches de la série. Son moteur et son architecture électrique reposent notamment sur la plateforme MEB+ prévue pour de futurs modèles de la marque. L'objectif est simple : aller plus loin sans installer une batterie toujours plus grosse.

Crédit : Volkswagen AG

Pour y parvenir, les ingénieurs ont surtout travaillé sur l'air. À vitesse élevée, une voiture dépense beaucoup d'énergie pour repousser l'air devant elle. Mission Efficiency adopte donc une carrosserie très effilée, un soubassement fermé et des roues travaillées pour limiter ces pertes. Son coefficient de traînée atteint 0,158, une valeur record annoncée pour un véhicule autorisé sur route.

Le résultat apparaît directement sur la consommation. Lors d'un essai idéal à vitesse constante de 68 km/h, sans montée ni climatisation, le prototype a utilisé 6,48 kWh pour parcourir 100 km. Cette mesure donne une référence, mais elle ne représente évidemment pas un trajet quotidien.

Volkswagen a donc réalisé un parcours beaucoup plus parlant entre Wolfsburg, en Allemagne, et Vienne, en Autriche. La voiture a couvert 1 278,36 km en conditions réelles avec une consommation moyenne annoncée de 6,89 kWh/100 km, hors pertes lors de la recharge. Une seule recharge a été effectuée pendant le voyage.

Le Volkswagen Mission Efficiency vu de trois quarts arrière sur route. La partie arrière très effilée et les roues carénées limitent les turbulences aérodynamiques.

Crédit : Volkswagen AG

Pour donner un ordre de grandeur, de nombreuses voitures électriques de série consomment nettement davantage sur route. Ici, chaque kilowattheure permet de parcourir environ 14,5 km. La performance ne vient donc pas d'une énorme réserve d'énergie, mais principalement de la réduction des pertes et d'une chaîne de traction efficace.

Cette approche change la manière d'envisager l'autonomie. Ajouter des cellules augmente la quantité d'énergie disponible, mais aussi la masse à déplacer. Une carrosserie qui pénètre mieux dans l'air peut au contraire réduire les besoins durant chaque kilomètre. Le gain devient particulièrement intéressant sur les longs trajets, où la résistance de l'air prend une place importante.

Le prototype reste néanmoins un laboratoire roulant. Sa forme très basse et très profilée impose des choix difficiles à reproduire sur tous les véhicules familiaux. Volkswagen indique cependant que certaines technologies employées sont compatibles avec la production en série. Elles pourraient donc rejoindre progressivement de futurs modèles électriques basés sur la plateforme MEB+.

La prochaine étape sera justement de déterminer quels gains peuvent survivre au passage vers une voiture produite en grand nombre. Mission Efficiency ne sera pas commercialisée, mais ses solutions aérodynamiques et électriques servent déjà de banc d'essai pour les prochaines générations de véhicules Volkswagen.