🚗 Serienauto durchbricht 500 km/h!

Ein Elektroauto hat gerade eine Geschwindigkeit überschritten, die nur sehr wenige Landfahrzeuge erreichen können, und sein Rekord wurde offiziell überprüft.

Am 1. November 2026 erreichte ein Yangwang U9 Xtreme 503,17 km/h auf einem abgesperrten Abschnitt der Autobahn E11 nahe Abu Dhabi. Der deutsche Fahrer Marc Basseng saß am Steuer. Guinness World Records erkannte diese Leistung in der Kategorie der Serienfahrzeuge an, wobei die Messung in nur einer Richtung erfolgte.

Das Rekordauto und sein Fahrer.

Bei diesem Tempo legt das Auto fast 140 Meter pro Sekunde zurück. Schon eine kleine Unebenheit der Fahrbahn kann daher zu einem großen Problem werden. Das Team wählte eine etwa sieben Kilometer lange Gerade und untersuchte die Strecke sorgfältig, insbesondere um kleine Teile zu entfernen, die die Reifen beschädigen könnten.

Das Fahrzeug ist kein gewöhnliches Elektroauto. Es verfügt über vier Motoren, einen für jedes Rad, deren Gesamtleistung mehr als 2.200 Kilowatt beträgt. Dadurch lässt sich eine enorme Kraft auf den Boden übertragen. Doch leistungsstarke Motoren allein reichen nicht aus, um bei mehr als 500 km/h stabil zu bleiben.

Die Ingenieure arbeiteten außerdem daran, wie das Auto auf der Straße liegt. Ein System passt die an jedes Rad übertragene Kraft kontinuierlich an. Auch das Fahrwerk, das die Bewegungen der Fahrbahn abfedert, erhielt spezielle Einstellungen. Sogar der Winkel des Heckflügels wurde verändert, um den Anpressdruck zu verbessern.

Die Batterie spielt bei dieser Leistung eine wichtige Rolle. Sie muss in sehr kurzer Zeit enorme Mengen Strom liefern, ohne sich zu stark zu erwärmen. Dafür verwendet der Hersteller ein elektrisches System mit einer Spannung von 1.200 Volt, das mit einer Batterie und passenden Kühlsystemen kombiniert wird.

Der Rekord wurde jedoch nicht beim ersten Versuch erzielt. Am 31. Oktober erreichten die ersten Versuche 490 km/h. Anschließend passten die Teams die Reifen, das Fahrwerk und die thermische Vorbereitung der Motoren an. Am nächsten Tag überschritt das Auto nach einer ersten Fahrt schließlich die Marke von 500 km/h.

Allerdings muss man zwischen den verschiedenen Rekordkategorien unterscheiden. Guinness bestätigte eine Höchstgeschwindigkeit, die in nur einer Richtung erreicht wurde. Andere Ranglisten verlangen zwei Fahrten in entgegengesetzte Richtungen, um insbesondere den Einfluss des Windes zu begrenzen. Dieses Ergebnis ersetzt daher nicht automatisch alle Geschwindigkeitsrekorde von Serienfahrzeugen.

Eine weitere Besonderheit schränkt die kommerzielle Bedeutung dieses Erfolgs ein: BYD plant weltweit nur dreißig Exemplare des U9 Xtreme. Nach Angaben des Herstellers haben einige Kunden die Konfiguration ihres Fahrzeugs bereits bestätigt, und die ersten Bestellungen bewegen sich auf die Produktionsaufnahme zu.

Dem Rekordversuch ging außerdem ein spektakulärer Unfall voraus. Bei Tests in China prallte ein anderer Yangwang U9 Xtreme heftig gegen Sicherheitsbarrieren. Der erste Aufprall soll sich bei etwa 360 km/h ereignet haben, während die Tests Geschwindigkeiten von mehr als 420 km/h zum Ziel hatten.

Trotz der erheblichen Schäden, darunter das Herausreißen der Hinterachse, konnte der Fahrer unverletzt aussteigen. BYD veröffentlichte die Aufnahmen, um die Widerstandsfähigkeit der Sicherheitszelle aus Kohlefaser hervorzuheben.