🚗 ¡Un coche de producción supera los 500 km/h!

Un coche eléctrico acaba de superar una velocidad que muy pocos vehículos terrestres pueden alcanzar, y su hazaña ha sido verificada oficialmente.

El 1 de noviembre de 2026, un Yangwang U9 Xtreme alcanzó los 503,17 km/h en un tramo cerrado de la autopista E11, cerca de Abu Dabi. El piloto alemán Marc Basseng estaba al volante. Guinness World Records homologó esta actuación en la categoría de coches de producción, para una medición realizada en un solo sentido.

El coche del récord y su piloto.

A esa velocidad, el coche recorre casi 140 metros por segundo. Por tanto, una simple irregularidad de la calzada puede convertirse en un problema importante. El equipo eligió una recta de unos siete kilómetros e inspeccionó cuidadosamente la carretera, especialmente para retirar los pequeños residuos que podrían dañar los neumáticos.

El vehículo no es un coche eléctrico corriente. Cuenta con cuatro motores, uno para cada rueda, cuya potencia total supera los 2.200 kilovatios. Esto permite transmitir una fuerza considerable al suelo. Pero disponer de motores potentes no basta para mantener la estabilidad a más de 500 km/h.

Los ingenieros también trabajaron en la forma en que el coche se mantiene pegado a la carretera. Un sistema ajusta continuamente la fuerza enviada a cada rueda. La suspensión, que absorbe los movimientos de la calzada, también recibe ajustes específicos. Incluso se modificó el ángulo del alerón trasero para mejorar la carga aerodinámica.

La batería desempeña un papel importante en esta hazaña. Debe suministrar una enorme cantidad de electricidad en muy poco tiempo, sin calentarse demasiado. Para lograrlo, el fabricante utiliza una instalación eléctrica que funciona a una tensión de 1.200 voltios, asociada a una batería y a sistemas de refrigeración adaptados.

Sin embargo, el récord no se obtuvo en el primer intento. El 31 de octubre, las primeras tentativas alcanzaron los 490 km/h. Después, los equipos ajustaron los neumáticos, la suspensión y la preparación térmica de los motores. Al día siguiente, tras una primera pasada, el coche finalmente superó la barrera de los 500 km/h.

No obstante, hay que distinguir entre las categorías de récords. Guinness validó una velocidad máxima obtenida en una sola dirección. Otras clasificaciones exigen dos pasadas en sentidos opuestos, especialmente para limitar la influencia del viento. Por tanto, este resultado no sustituye automáticamente todos los récords de velocidad de los coches de producción.

Otra particularidad limita el alcance comercial de esta hazaña: BYD prevé fabricar solo treinta unidades del U9 Xtreme en todo el mundo. Según el fabricante, algunos clientes ya han aprobado la configuración de su vehículo y los primeros pedidos avanzan hacia la producción.

Este intento de récord también estuvo precedido por un accidente espectacular. Durante unas pruebas en China, otro Yangwang U9 Xtreme chocó violentamente contra unas barreras de seguridad. El primer impacto se habría producido a unos 360 km/h, mientras que las pruebas tenían como objetivo alcanzar velocidades superiores a 420 km/h.

A pesar de los daños considerables, especialmente el desprendimiento del tren trasero, el piloto logró salir ileso. BYD difundió las imágenes para destacar la resistencia de la célula de seguridad de fibra de carbono.