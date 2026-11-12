🚗 Um carro de série ultrapassa 500 km/h!

Um carro elétrico acaba de ultrapassar uma velocidade que pouquíssimos veículos terrestres conseguem atingir, e seu feito foi oficialmente verificado.

Em 1º de novembro de 2026, um Yangwang U9 Xtreme atingiu 503,17 km/h em um trecho fechado da autoestrada E11, perto de Abu Dhabi. O piloto alemão Marc Basseng estava ao volante. O Guinness World Records homologou esse desempenho na categoria de carros de série, com uma medição realizada em um único sentido.

O carro recordista e seu piloto.

Nessa velocidade, o carro percorre quase 140 metros por segundo. Assim, uma simples irregularidade na pista pode se tornar muito incômoda. A equipe escolheu uma reta de aproximadamente sete quilômetros e inspecionou cuidadosamente a estrada, especialmente para remover pequenos detritos que poderiam danificar os pneus.

O veículo não é um carro elétrico comum. Ele possui quatro motores, um para cada roda, cuja potência total supera 2.200 quilowatts. Isso permite transmitir uma força considerável ao solo. Mas ter motores potentes não é suficiente para permanecer estável a mais de 500 km/h.

Os engenheiros também trabalharam na forma como o carro se mantém na pista. Um sistema ajusta continuamente a força enviada a cada roda. A suspensão, que absorve os movimentos da pista, também recebeu configurações especiais. Até o ângulo do aerofólio traseiro foi modificado para melhorar a carga aerodinâmica.

A bateria desempenha um papel importante nesse desempenho. Ela precisa fornecer uma enorme quantidade de eletricidade em pouquíssimo tempo, sem aquecer demais. Para isso, o fabricante utiliza uma instalação elétrica que funciona com uma tensão de 1.200 volts, associada a uma bateria e a sistemas de refrigeração adequados.

Ainda assim, o recorde não foi obtido na primeira tentativa. Em 31 de outubro, as primeiras tentativas haviam alcançado 490 km/h. Depois, as equipes ajustaram os pneus, a suspensão e a preparação térmica dos motores. No dia seguinte, após uma primeira passagem, o carro finalmente ultrapassou a marca de 500 km/h.

É preciso, no entanto, distinguir as categorias de recordes. O Guinness validou uma velocidade máxima obtida em uma única direção. Outras classificações exigem duas passagens em sentidos opostos, principalmente para limitar a influência do vento. Portanto, esse resultado não substitui automaticamente todos os recordes de velocidade de carros de série.

Outra particularidade limita o alcance comercial desse feito: a BYD prevê apenas trinta exemplares do U9 Xtreme no mundo. Segundo o fabricante, alguns clientes já aprovaram a configuração de seus veículos, e os primeiros pedidos avançam rumo à produção.

Essa tentativa de recorde também foi precedida por um acidente espetacular. Durante testes na China, outro Yangwang U9 Xtreme bateu violentamente contra barreiras de segurança. O primeiro impacto teria ocorrido a cerca de 360 km/h, enquanto os testes buscavam velocidades superiores a 420 km/h.

Apesar dos danos consideráveis, incluindo o arrancamento do conjunto traseiro, o piloto conseguiu sair ileso. A BYD divulgou as imagens para destacar a resistência da célula de segurança de fibra de carbono.