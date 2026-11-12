🚗 Une voiture de série franchit les 500 km/h !

Une voiture électrique vient de dépasser une vitesse que très peu de véhicules terrestres peuvent atteindre, et son exploit a été officiellement vérifié.

Le 1er novembre 2026, une Yangwang U9 Xtreme a atteint 503,17 km/h sur une portion fermée de l'autoroute E11, près d'Abou Dhabi. Le pilote allemand Marc Basseng était au volant. Guinness World Records a homologué cette performance dans la catégorie des voitures de série, pour une mesure effectuée dans un seul sens.

La voiture du record et son pilote.

À cette allure, la voiture parcourt près de 140 mètres chaque seconde. Une simple irrégularité de la chaussée peut donc devenir très gênante. L'équipe a choisi une ligne droite d'environ sept kilomètres et a inspecté la route avec soin, notamment pour retirer les petits débris susceptibles d'endommager les pneus.

Le véhicule n'est pas une voiture électrique ordinaire. Il dispose de quatre moteurs, un pour chaque roue, dont la puissance totale dépasse 2 200 kilowatts. Cela permet de transmettre une force considérable au sol. Mais disposer de moteurs puissants ne suffit pas pour rester stable à plus de 500 km/h.

Les ingénieurs ont aussi travaillé sur la manière dont la voiture tient la route. Un système ajuste en permanence la force envoyée à chaque roue. La suspension, qui absorbe les mouvements de la chaussée, reçoit également des réglages particuliers. Même l'angle de l'aileron arrière a été modifié pour améliorer l'appui.

La batterie joue un rôle important dans cette performance. Elle doit fournir énormément d'électricité en très peu de temps, sans trop chauffer. Pour y parvenir, le constructeur utilise une installation électrique fonctionnant à une tension de 1 200 volts, associée à une batterie et à des systèmes de refroidissement adaptés.

Pourtant, le record n'a pas été obtenu dès le premier essai. Le 31 octobre, les premières tentatives avaient atteint 490 km/h. Les équipes ont ensuite ajusté les pneus, la suspension et la préparation thermique des moteurs. Le lendemain, après un premier passage, la voiture a finalement franchi la barre des 500 km/h.

Il faut cependant distinguer les catégories de records. Guinness a validé une vitesse maximale obtenue dans une seule direction. D'autres classements imposent deux passages en sens opposés, afin de limiter notamment l'influence du vent. Ce résultat ne remplace donc pas automatiquement tous les records de vitesse des voitures de série.

Une autre particularité limite la portée commerciale de cet exploit : BYD prévoit seulement trente exemplaires de la U9 Xtreme dans le monde. Selon le constructeur, certains clients ont déjà approuvé la configuration de leur véhicule, et les premières commandes avancent vers la mise en production.

Cette tentative de record a également été précédée d'un accident spectaculaire. Lors d'essais en Chine, une autre Yangwang U9 Xtreme a violemment percuté des barrières de sécurité. Le premier choc serait survenu vers 360 km/h, alors que les essais visaient des vitesses supérieures à 420 km/h.

Malgré les dégâts considérables, notamment l'arrachement du train arrière, le pilote est parvenu à sortir indemne. BYD a diffusé les images pour mettre en avant la résistance de la cellule de sécurité en fibre de carbone.