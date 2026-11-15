🧠 Unsere Emotionen wären ein mathematisches Ergebnis

Unsere Emotionen könnten im Gehirn gemäß einer geometrischen Organisation angeordnet sein.

Freude, Wut oder Traurigkeit scheinen sehr unterschiedlich zu sein. Dennoch können wir sie auch anhand einfacher Fragen vergleichen: Sind sie angenehm oder unangenehm? Sind sie ruhig oder intensiv? Mithilfe dieser Orientierungspunkte lassen sich zahlreiche Emotionen mathematisch verorten.

Yumeng Ma und Philip Kragel untersuchten die Gehirnaktivität von Freiwilligen, während diese die Entwicklung ihrer Emotionen verfolgten. Die Forschenden verwendeten Gesichter, deren Ausdruck sich allmählich veränderte, sowie Folgen von Sätzen.

Um das Gehirn zu beobachten, griffen sie auf die funktionelle Magnetresonanztomografie zurück. Diese Methode erfasst Veränderungen der Durchblutung, die mit der Aktivität der Gehirnregionen zusammenhängen.

In einer Region im vorderen unteren Bereich des Gehirns entdeckten die Forschenden ein besonderes Muster. Die Aktivität variierte entlang von sechs bevorzugten Richtungen. Mathematisch entspricht dies einer Organisation, die mit den Richtungen eines sechseckigen Radar-Diagramms vergleichbar ist.

Geometrische Kodierung des Emotionsraums im präfrontalen Kortex

Warum sechs Richtungen? Ein sechseckiges Diagramm ermöglicht die Orientierung in mehreren regelmäßig verteilten Richtungen. Ähnliche Muster wurden bereits untersucht, wenn das Gehirn Bewegungen im Raum darstellt. Hier untersuchen die Forschenden stattdessen Bewegungen zwischen emotionalen Zuständen.

Das Phänomen trat sowohl bei den Gesichtern als auch bei den Sätzen auf. Dieses Detail ist wichtig: Es zeigt, dass das Signal nicht nur von den beobachteten Bildern oder den gelesenen Wörtern abhing. Es könnte eine allgemeinere Art widerspiegeln, die Beziehungen zwischen Emotionen darzustellen.

Ein weiteres Ergebnis eröffnet neue Forschungswege: In derselben Region standen einige Signale, die mit der Entfernung zwischen den Emotionen zusammenhängen, mit den Einschätzungen bei jedem Versuch in Verbindung. Es muss außerdem noch überprüft werden, ob diese Organisation in anderen Situationen eine Rolle spielt, etwa wenn wir die Reaktionen anderer vorhersehen oder unsere eigenen Gefühle deuten.