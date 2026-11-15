🧠 Nossas emoções seriam um resultado matemático

Nossas emoções poderiam ser organizadas no cérebro segundo uma estrutura geométrica.

A alegria, a raiva ou a tristeza parecem muito diferentes. No entanto, também podemos compará-las com base em perguntas simples: são agradáveis ou desagradáveis? São calmas ou intensas? Esses parâmetros permitem situar muitas emoções matematicamente.

Yumeng Ma e Philip Kragel estudaram a atividade cerebral de voluntários enquanto acompanhavam a evolução de suas emoções. Os pesquisadores usaram rostos cuja expressão se transformava progressivamente, mas também sequências de frases.

Para observar o cérebro, eles recorreram à ressonância magnética funcional. Esse método detecta variações na circulação sanguínea relacionadas à atividade das regiões cerebrais.

Em uma região localizada na parte anterior e inferior do cérebro, os pesquisadores detectaram um padrão específico. A atividade variava segundo seis direções privilegiadas. Matematicamente, isso corresponde a uma organização comparável às direções de um gráfico hexagonal do tipo “radar”.

Codificação geométrica do espaço das emoções no córtex pré-frontal

Por que seis direções? Um gráfico hexagonal permite orientar-se em várias direções regularmente espaçadas. Assinaturas semelhantes já foram estudadas quando o cérebro representa deslocamentos no espaço. Aqui, os pesquisadores examinam deslocamentos entre estados emocionais.

O fenômeno aparecia tanto com os rostos quanto com as frases. Esse detalhe é importante: indica que o sinal não dependia apenas das imagens observadas ou das palavras lidas. Ele poderia refletir uma maneira mais geral de representar as relações entre as emoções.

Outro resultado abre novos caminhos de pesquisa: nessa mesma região, alguns sinais relacionados à distância entre as emoções estavam associados aos julgamentos feitos em cada teste. Também resta verificar se essa organização intervém em outras situações, por exemplo, quando antecipamos as reações de outras pessoas ou interpretamos nossos próprios sentimentos.