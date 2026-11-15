🧠 Nuestras emociones serían un resultado matemático

Nuestras emociones podrían organizarse en el cerebro según una disposición geométrica.

La alegría, la ira o la tristeza parecen muy diferentes. Sin embargo, también podemos compararlas mediante preguntas sencillas: ¿son agradables o desagradables? ¿Son tranquilas o intensas? Estas referencias permiten situar matemáticamente numerosas emociones.

Yumeng Ma y Philip Kragel estudiaron la actividad cerebral de voluntarios mientras seguían la evolución de sus emociones. Los investigadores utilizaron rostros cuya expresión se transformaba progresivamente, pero también series de frases.

Para observar el cerebro, recurrieron a la resonancia magnética funcional. Este método detecta las variaciones del flujo sanguíneo relacionadas con la actividad de las regiones cerebrales.

En una región situada hacia la parte delantera e inferior del cerebro, los investigadores detectaron un patrón particular. La actividad variaba según seis direcciones preferentes. Matemáticamente, esto corresponde a una organización comparable a las direcciones de un gráfico de radar hexagonal.

Codificación geométrica del espacio de las emociones en la corteza prefrontal

¿Por qué seis direcciones? Un gráfico hexagonal permite orientarse en varias direcciones espaciadas regularmente. Ya se han estudiado firmas similares cuando el cerebro representa desplazamientos en el espacio. En este caso, los investigadores examinan más bien desplazamientos entre estados emocionales.

El fenómeno aparecía tanto con los rostros como con las frases. Este detalle es importante: indica que la señal no dependía únicamente de las imágenes observadas o de las palabras leídas. Podría reflejar una forma más general de representar las relaciones entre las emociones.

Otro resultado abre nuevas vías de investigación: en esta misma región, algunas señales relacionadas con la distancia entre las emociones estaban asociadas a los juicios realizados en cada ensayo. También queda por comprobar si esta organización interviene en otras situaciones, por ejemplo, cuando anticipamos las reacciones de los demás o interpretamos nuestros propios sentimientos.