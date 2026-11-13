🌙 Früheres Zubettgehen könnte sich auf das Gewicht auswirken

Die Uhrzeit, zu der wir einschlafen, könnte für unser Gewicht eine größere Rolle spielen als bisher angenommen.

Eine Studie mit Menschen mit einem erhöhten Diabetesrisiko hat einen überraschenden Zusammenhang zwischen der Einschlafzeit und dem Gewichtsverlust festgestellt. Die Forschenden beobachteten diesen Zusammenhang auch, nachdem sie die Schlafdauer berücksichtigt hatten.

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Das Team der Universität New York beobachtete 196 Erwachsene im Alter von 21 bis 64 Jahren über einen Zeitraum von acht Wochen. Alle schliefen normalerweise weniger als sechseinhalb Stunden pro Nacht. Außerdem hatten sie Prädiabetes: Ihr Blutzuckerspiegel lag über dem Normalwert, ohne jedoch die Diabetesschwelle zu erreichen.

Die Teilnehmenden nahmen an einem Programm mit Ratschlägen zu Ernährung, körperlicher Aktivität und Stressbewältigung teil. Die Hälfte erhielt zusätzlich Sitzungen zum Thema Schlaf. Dabei ging es unter anderem darum, die Zubettgehzeit schrittweise zu verändern und bessere Einschlafgewohnheiten zu entwickeln.

Um die Veränderungen zu verfolgen, trugen die Teilnehmenden ein Gerät am Handgelenk, das ihre Ruhephasen aufzeichnete. Ein weiterer Sensor maß regelmäßig den Zuckergehalt in ihrem Körper.

Das auffälligste Ergebnis zeigt sich bei der Betrachtung aller Teilnehmenden. Jede Stunde, um die sich die gewöhnliche Einschlafzeit nach vorne verschob, war über acht Wochen mit einem zusätzlichen Gewichtsverlust von etwa 0,6 kg verbunden. Dieser Zusammenhang bestand unabhängig davon, wie viele Stunden die Personen schliefen.

Die Forschenden möchten nun besser verstehen, ob eine direkte Veränderung der Einschlafzeit zu Gewichtsverlust führen kann. Dafür sind Studien erforderlich, die den Einfluss der Zubettgehzeit von dem anderer täglicher Gewohnheiten, insbesondere Ernährung und körperlicher Aktivität, unterscheiden können.