🌙 Deitar-se mais cedo pode influenciar o peso

O horário em que adormecemos pode ser mais importante para o nosso peso do que se imaginava.

Um estudo realizado com pessoas que apresentavam alto risco de diabetes identificou uma associação surpreendente entre o horário de adormecer e a perda de peso. Os pesquisadores observaram essa relação mesmo depois de considerar a duração do sono.

Imagem ilustrativa da Pexels

A equipe da Universidade de Nova York acompanhou 196 adultos de 21 a 64 anos durante oito semanas. Todos costumavam dormir menos de seis horas e meia por noite. Eles também apresentavam pré-diabetes: o nível de açúcar no sangue era superior ao normal, sem atingir o limiar do diabetes.

Os participantes seguiram um programa que incluía orientações sobre alimentação, atividade física e controle do estresse. Metade deles também participou de sessões dedicadas ao sono. Essas sessões propunham, entre outras medidas, modificar gradualmente o horário de dormir e adotar hábitos melhores para adormecer.

Para acompanhar as mudanças, os participantes usaram um dispositivo no pulso para registrar seus períodos de descanso. Outro sensor media regularmente o açúcar presente no organismo.

O resultado mais marcante aparece quando se analisa o conjunto dos participantes. Cada hora antecipada em relação ao horário habitual de adormecer esteve associada a uma perda de peso adicional de aproximadamente 0,6 kg ao longo de oito semanas. Essa relação persistiu independentemente do número de horas dormidas.

Os pesquisadores agora querem entender melhor se modificar diretamente o horário de adormecer pode levar à perda de peso. Para descobrir isso, serão necessários estudos capazes de distinguir o efeito do horário de dormir daquele provocado por outros hábitos diários, especialmente a alimentação e a atividade física.