🌙 Acostarse más temprano podría influir en el peso

La hora a la que nos dormimos podría influir más en nuestro peso de lo que se pensaba.

Un estudio realizado con personas que presentaban un alto riesgo de diabetes detectó una relación sorprendente entre la hora de acostarse y la pérdida de peso. Los investigadores observaron esta relación incluso después de tener en cuenta la duración del sueño.

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El equipo de la Universidad de Nueva York siguió durante ocho semanas a 196 adultos de entre 21 y 64 años. Todos dormían habitualmente menos de seis horas y media por noche. También presentaban prediabetes: sus niveles de azúcar en sangre eran superiores a lo normal, sin alcanzar el umbral de la diabetes.

Los participantes siguieron un programa que incluía consejos sobre alimentación, actividad física y gestión del estrés. La mitad también participó en sesiones dedicadas al sueño. Estas sesiones proponían, entre otras cosas, modificar gradualmente la hora de acostarse y adoptar mejores hábitos para conciliar el sueño.

Para hacer un seguimiento de los cambios, los participantes llevaban un dispositivo en la muñeca que registraba sus periodos de descanso. Otro sensor medía regularmente el azúcar presente en su organismo.

El resultado más destacado aparece al examinar al conjunto de los participantes. Cada hora de adelanto en la hora habitual de quedarse dormido se asociaba con aproximadamente 0,6 kg de pérdida de peso adicional durante ocho semanas. Esta relación se mantenía independientemente del número de horas dormidas.

Los investigadores quieren comprender mejor si modificar directamente la hora de acostarse puede provocar una pérdida de peso. Para saberlo, serán necesarios estudios capaces de distinguir el efecto de la hora de acostarse del de otros hábitos cotidianos, especialmente la alimentación y la actividad física.