🌙 Se coucher plus tôt pourrait jouer sur le poids

L'heure à laquelle nous nous endormons pourrait compter davantage pour notre poids qu'on ne le pensait.

Une étude menée auprès de personnes présentant un risque élevé de diabète a repéré une association surprenante entre l'heure d'endormissement et la perte de poids. Les chercheurs ont observé cette relation même après avoir pris en compte la durée du sommeil.

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L'équipe de l'université de New York a suivi 196 adultes âgés de 21 à 64 ans pendant huit semaines. Tous dormaient habituellement moins de six heures et demie par nuit. Ils présentaient également un prédiabète : leur taux de sucre dans le sang était supérieur à la normale, sans atteindre le seuil du diabète.

Les participants ont suivi un programme comprenant des conseils sur l'alimentation, l'activité physique et la gestion du stress. La moitié bénéficiait aussi de séances consacrées au sommeil. Ces séances proposaient notamment de modifier progressivement l'heure du coucher et d'adopter de meilleures habitudes pour s'endormir.

Pour suivre les changements, les participants portaient un appareil au poignet pour enregistrer leurs périodes de repos. Un autre capteur mesurait régulièrement le sucre présent dans leur organisme.

Le résultat le plus marquant apparaît lorsqu'on examine l'ensemble des participants. Chaque heure gagnée sur l'heure habituelle d'endormissement était associée à environ 0,6 kg de perte de poids supplémentaire sur huit semaines. Cette relation persistait indépendamment du nombre d'heures passées à dormir.

Les chercheurs souhaitent désormais mieux comprendre si modifier directement l'heure d'endormissement peut entraîner une perte de poids. Pour le savoir, il faudra des études capables de distinguer l'effet du coucher de celui des autres habitudes quotidiennes, notamment l'alimentation et l'activité physique.