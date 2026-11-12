🧠 Warum unser Gehirn bestimmte Lebensmittel mögen lässt

Wenn wir essen, informieren Zunge und Nase das Gehirn schnell über die Geschmacksrichtungen. Doch Magen und Darm brauchen mehr Zeit, um festzustellen, was das Lebensmittel tatsächlich liefert. Das Gehirn muss diese getrennten Informationen miteinander verknüpfen, damit wir die nahrhaftesten Lebensmittel bevorzugen.

Diese Verbindung erklärt, warum ein zunächst ungewohnter Geschmack nach mehreren Mahlzeiten angenehm werden kann. Um zu verstehen, wie sie entsteht, untersuchten Forschende die Reaktionen des Gehirns auf Lebensmittel und Nährstoffe. Ihre Arbeit, die in Nature veröffentlicht wurde, stützt sich hauptsächlich auf Experimente mit Mäusen, ergänzt durch Beobachtungen am Menschen.

Die Wissenschaftler interessierten sich für Dopamin, eine Substanz, die Nervenzellen die Kommunikation ermöglicht und am Lernen beteiligt ist. Bei Mäusen löst das Eintreffen von Nährstoffen im Verdauungssystem dessen Freisetzung in einer kleinen Region des Gehirns aus. Dieser Bereich gehört zur Amygdala, die unter anderem für ihre Rolle bei Emotionen und Erinnerungen bekannt ist.

Die überraschende Einzelheit betrifft den Ort dieser Reaktion. Sie tritt vor allem in einem Bereich auf, der sich in der linken Gehirnhälfte der Mäuse befindet. Andere Regionen, die häufig mit Dopamin in Verbindung gebracht werden, reagieren auf diese Verdauungssignale nicht auf dieselbe Weise. Das Gehirn verarbeitet also offenbar nicht alle mit Nahrung verbundenen Nachrichten über einen einzigen Schaltkreis.

Um seine Rolle zu überprüfen, veränderten die Forschenden die Aktivität bestimmter Nervenzellen bei den Mäusen. Wenn der Schaltkreis unterbrochen war, fiel es den Tieren schwer zu lernen, dass ein Geschmack auf eine Nährstoffzufuhr hindeutete. Umgekehrt konnte seine Stimulation dieses Lernen fördern.

Mit anderen Worten hilft dieser Schaltkreis dabei, die Beziehung zwischen einem Geschmack und den darauf folgenden Nährstoffvorteilen zu speichern. Er steuert weder allein den Hunger noch die Freude am Essen. Diese Unterscheidung ist wichtig, denn eine Vorliebe für bestimmte Lebensmittel kann sich allmählich entwickeln.

Die Forschenden untersuchten außerdem menschliche Gehirnreaktionen nach dem Konsum nährstoffhaltiger Getränke. Sie beobachteten eine Aktivität in einer vergleichbaren Region, wobei die Reaktion bei bestimmten Messungen links stärker ausgeprägt war.

Künftige Forschungen müssen genauer klären, wie diese Verdauungssignale unsere Essensauswahl beeinflussen.